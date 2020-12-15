Співробітники Державної прикордонної служби затримали у пункті пропуску "Гоптівка" літню жінку. Пенсіонерка прямувала до Росії, тримаючи за пазухою дві пляшки з наркотиками.

Порушницю виявив службовий собака

Викрити пенсіонерку-порушницю допоміг службовий собака, який і виказав протизаконні наміри бабусі. Про це інформує пресслужба ДПСУ.

​Читайте також Щонайменше 1,5 тисячі кордону України з Росією не захищені інженерними спорудами, – Дейнеко

Жінка намагалась відволікти увагу чотирилапого, підставляючи йому сумку. Звісно ж, після огляду сумки, прикордонники у ній нічого не знайшли.

Пляшки виявили у внутрішніх кишенях

Знахідка таки була, проте під верхнім одягом пенсіонерки. У внутрішніх кишенях кофти знайшли дві пляшки, ймовірно, з наркотиками. Їх одразу вилучили для експертизи.

Пані, яку у літньому віці потягнуло на кримінальні пригоди, передали співробітникам правоохоронних органів.

Дивіться відео прикордонників:

Чоловік намагався переповзти з Росії до України

Зазначимо, що нещодавно на російсько-українському кордоні трапився ще один кумедний випадок. Прикордонники затримали 65-річного чоловіка, який намагався потрапити на українську території рачки. Порушника впіймали завдяки тепловізорам.