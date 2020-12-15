Пенсіонерка – з травою за пазухою: 71-річна жінка хотіла пронести через кордон наркотики – відео
Співробітники Державної прикордонної служби затримали у пункті пропуску "Гоптівка" літню жінку. Пенсіонерка прямувала до Росії, тримаючи за пазухою дві пляшки з наркотиками.
Порушницю виявив службовий собака
Викрити пенсіонерку-порушницю допоміг службовий собака, який і виказав протизаконні наміри бабусі. Про це інформує пресслужба ДПСУ.
Жінка намагалась відволікти увагу чотирилапого, підставляючи йому сумку. Звісно ж, після огляду сумки, прикордонники у ній нічого не знайшли.
Пляшки виявили у внутрішніх кишенях
Знахідка таки була, проте під верхнім одягом пенсіонерки. У внутрішніх кишенях кофти знайшли дві пляшки, ймовірно, з наркотиками. Їх одразу вилучили для експертизи.
Пані, яку у літньому віці потягнуло на кримінальні пригоди, передали співробітникам правоохоронних органів.
Дивіться відео прикордонників:
Чоловік намагався переповзти з Росії до України
Зазначимо, що нещодавно на російсько-українському кордоні трапився ще один кумедний випадок. Прикордонники затримали 65-річного чоловіка, який намагався потрапити на українську території рачки. Порушника впіймали завдяки тепловізорам.
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