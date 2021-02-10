Понад 70 бойовиків можуть бути причетними до злочинів у в'язниці "Ізоляція", – поліція

Поліцейські мають інформацію щодо можливої причетності до злочинів у в'язниці "Ізоляція" в окупованому Донецьку понад 70 бойовиків. Наразі заочну підозру оголосили 2 фігурантам справи – керівнику катівні та конвоїру.

Про перебіг розслідування щодо організації на тимчасово окупованій території підпільної в'язниці розповів начальник відділу розслідування особливо тяжких злочинів управління Нацполіції в Донецькій області Іван Буряк.

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Що вже з'ясували правоохоронці

Поки що вдалося у повному обсязі зібрати докази та заочно оголосити підозру лише 2 фігурантам справи, а саме керівнику катівні й конвоїру.

Бойовиків притягують до відповідальності за 4 статтями Кримінального кодексу.

Які плани на майбутнє

Поліція продовжує оперативні та слідчі заходи щодо встановлення всіх причетних до функціонування підпільної тюрми.

Незабаром планують повідомити про підозру ще декільком людям. Загалом правоохоронці мають інформацію щодо понад 70 учасників незаконних збройних формувань, які можуть бути причетні до злочинів в "Ізоляції". Триває збір доказової бази.

Як вдалося вийти на підозрюваних

Завдяки свідченням колишніх в'язнів – людей, яким вдалося вижити та повернутися на підконтрольну Україні територію.

Частина з них були звільнені під час обміну полоненими, інших викупили рідні. Вже вдалося встановити понад 40 потерпілих, серед яких 10 – жінки.

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Наразі поліція проводить такі слідчі дії

упізнання – по фото або відео;

слідчі експерименти;

експертизи, медичні освідування.

Ці заходи мають свою специфіку, оскільки виїзд до тимчасово окупованих територій для проведення слідчих дій наразі неможливий.