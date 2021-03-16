16 березня виповнилося 7 років з моменту проведення Росією так званого референдуму про статус Криму. Водночас у Міністерстві закордонних справ України налаштовані притягнути окупантів до відповідальності.

У МЗС додали, що незаконне "волевиявлення" проведене під прицілом російських військових, суперечило і законам України, і міжнародним документам. "Референдум" мав на меті прикрити відверту збройну агресію Російської Федерації проти України.

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"Ми твердо налаштовані повернути Крим і притягти Росію до відповідальності за спробу анексії та окупацію частини суверенної території незалежної України. В міжнародних судових інстанціях розглядаються ініційовані Україною відповідні провадження", – мовиться у повідомленні.

У Міністерстві закордонних справ зазначили, що цинічне порушення основоположних норм міжнародного права обов'язково матиме міжнародно-правові та інші наслідки для агресора.

Підтримка міжнародного товариства щодо Криму

МЗС України високо цінує чітку та незмінну підтримку з боку міжнародної спільноти територіальної цілісності України та готовність партнерів неухильно йти до повної деокупації Криму, відновлення поваги до міжнародного права та нейтралізації загроз для безпеки та стабільності у Європі.

Схвалена 11 березня 2021 року РНБО України "Стратегія деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь" визначає магістральні вектори національної політики повернення Криму під контроль України,

– додали у повідомленні.

Наступним кроком, спрямованим на звільнення Криму, згідно з повідомленням міністерства, стане Кримська платформа – нова міжнародна ініціатива з деокупації півострова, зазначили в МЗС України.

В Росії відзначилися черговою обурливою заявою

Водночас голова російського МЗС Сергій Лавров у 7 річницю з моменту проведення Росією так званого референдуму про статус Криму заявив, мовляв, "доля і майбутнє Криму — назавжди з Росією, подобається це комусь, чи ні".

"Ніякі дії держав Заходу на чолі з США не можуть змінити цю реальність – ні з міжнародно-правової, ні з політичого, ні з морального боку", – написали у російському міністерстві закордонних справ.

Зверніть увагу! "Референдум" у Криму не визнав весь цивілізований світ. Лідери США, Німеччини та ЄС, Канади, Туреччини та багатьох інших держав засудили дії Росії таі заявили, що ніколи не визнають результатів "референдуму".