Покоління дітей окупації: як Кремль використовує штучне "переселення" народів

В лютому виповнюється рівно 7 років, як Росія окупувала український Крим. За цей час там підросло нове покоління першокласників, які знають лише життя в окупації.

Їм з дитинства нав'язують погляд на світ очима громадянина країни-агресора. Утім, їхні батьки чудово пам'ятають, яким був Крим до того, як туди увірвалися зелені чоловічки. Але це питання Кремль вирішує по старій "совєцькій" методичці.

Важливо Крим – не Росія: як Москва вигадувала міфи про залежність півострова

Саме тому з самого початку окупації до Криму потекли потоки російських мігрантів: це і сім'ї силовиків, і російські пенсіонери, і просто авантюристи. Корінних кримчан Кремль вважає "нєблагонадьожнимі".

Російські блогери, та й просто росіяни в соцмережах часто називають українських кримчан "крисчанами". Рахуватися з інтересами "неблагонадежных" на Росії ніхто збирається – там і з власними громадянами не надто церемоняться,

– сказав журналіст Олег Климчук.

В Криму від таких активно позбуваються по-різному – від переслідувань до примітивного створення нестерпних умов для існування.

Крим – лише опорний пункт Росії

Ні для кого не секрет, що захоплений Крим – це лише опорний пункт і плацдарм для розгортання Росією воєнних дій. Півострів активно мілітаризують, переселяють туди родини російських військовослужбовців, розбудовують нові військові об'єкти й кажуть вже навіть завезли ядерну зброю.

Півострів стає однією великою військовою базою, на якій місця автентичним мешканцям Криму бути не може.

"Це тягнеться вже понад 240 років, як Крим було анексовано ще перший раз. Кримські татари завжди були тими, яких Російська імперія намагалася витіснити з Криму. Їм здавалося, що це зробив остаточно Сталін, але ми знову повернулися з вигнання і вони знову прийшли по нас", – заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.



Рефат Чубаров / Фото liga.net

Утиски кримський татар

Утиски та обшуки кримських татар, шиття їм липових справ та ускладнення з працевлаштуванням – все це відбувається на тлі того, що з 2014 року, за даними російських ЗМІ, до Криму з Росії переїхало понад 200 тисяч "заселенців". За підрахунками ж міжнародних та українських експертів, було переселено вдвічі більше – майже 500 тисяч. І це робиться не просто так.

Я думаю, що Кремль сприймає процес переселення россіской громадян на територію українського Криму, як ще один запобіжник на шляху повернення українських прапорів на територію півострова,

– вважає журналіст павло Казарін.

Це штучне "переселення" народів Кремль зможе використати, наприклад, для того, щоб:

сфальсифікувати в майбутньому волевиявлення по долі півострова, якщо його подобу там колись зважаться провести;

або ще простіше: Крим повернеться в Україну, проте вже з цими "новимі рускіми".

. Переселення населення держави-окупанта на окуповану територію порушує, як мінімум, статтю Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. І рано чи пізно за це доведеться відповідати.

Дивіться відео 24 каналу про окупацію Криму:

Як Росія окупувала український Крим?