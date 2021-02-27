У 7 областях днями можуть ввести червону карантинну зону, – Ляшко

З 1 березня Буковина перебуватиме у червоній карантинній зоні. Через складну ситуацію з коронавірусом максимальні обмеження днями можуть запровадити у ще 7 областях України.

За результатами засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, Чернівецьку область віднесли до червоної карантинної зони.

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Які ще області опинилися під загрозою

Вінницька,

Донецька,

Житомирська,

Закарпатська,

Запорізька,

Луганська,

Тернопільська.

Тобто ці області потенційно також можуть найближчими днями бути переведені в червоний рівень,

– зазначив Ляшко.

Ситуація на Буковині

У Чернівецькій області червона зона діятиме з 1 березня 2021 року. За словами Ляшка, тенденції поширення захворюваності в області залишаються невтішними.

Тижневі темпи зростання кількості пацієнтів у "ковідних" лікарнях пришвидшилися з 15% до 25%. Щодня в ці лікарні госпіталізують на 50 – 60% більше пацієнтів, ніж виписують,

розповів головний санітарний лікар.

Середня зайнятість усіх типів ліжок "ковідних" лікарень на Буковині становить 60%. Попри те, що забезпеченість ліжками в регіоні значно перевищує середній по країні, окремі типи ліжок, наприклад реанімаційні, зайняті наразі на 55% на рівні області.

Які підстави для запровадження червоного рівня карантину

рівень госпіталізацій протягом останніх 3 днів на 100 тисяч населення перевищує цільовий показник у 60 людей на 100 тисяч населення;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування протягом останніх 7 днів перевищує цільовий показник у 20%.

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Правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу