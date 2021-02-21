7 кілометрів по пояс у снігу: поліція врятувала життя юнака, який заблукав у лісі

Зник 17-річний хлопець – про це поліції повідомила його бабуся. Це сталося біля села Піски Чернігівської області 20 лютого. Усю ніч правоохоронці шукали дитину у вкритому снігом лісі – по пояс у снігу та зі світлом ліхтариків від мобільних телефонів.

Під ранок поліцейські таки знайшли юнака – дуже змерзлого, але живого. А потім ще 7 кілометрів несли його до найближчого місця, куди міг під'їхати автомобіль.

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Поліція врятувала юнака на Чернігівщині: що відомо

На початку доби 20 лютого, невдовзі після півночі, на 102 зателефонувала бабуся. Вона повідомила, що зник її 17 річний онук. Це сталося у селі Піски біля Ніжина у Чернігівській області, юнак пішов у бік лісу і не повернувся.

На місце одразу виїхали патрульні Бахмацького відділення поліції Ніжинщини. Пошуки ускладнювали погодні умови – мало не вся область вкрита снігом. Знайти хлопця спробували по його слідах, які дійсно вели через поле до лісу.

Використати автомобілі чи іншу техніку за таких умов було неможливо, а діяти треба було швидко – вітер вже замітав сліди зниклого юнака. Поліцейські вирішили негайно йти до лісу пішки.

Через кілька годин пошуків по пояс у снігу та з допомогою світла ліхтариків від мобільних телефонів дитину таки знайшли. Хлопець був живий, але на ту мить уже досить довго пролежав на снігу.

Дитину з переохолодженням треба було доправити в лікарню, але до того – ще 7 кілометрів пронести на руках по снігу до місця, куди міг під'їхати автомобіль. На щастя, це вдалося зробити.



Щоб врятувати хлопця, його довелося 7 кілометрів нести крізь сніги / Фото НПУ

Медики поставили діагноз обмороження ніг, та спершу думали навіть про ампутацію. Юнаку пощастило, що цього не довелося робити – і що поліцейські вчасно врятували його.



Дитина дивом уникла ампутації ніг – на щастя, її врятували вчасно / Фото НПУ

Чому дитина пішла в ліс серед ночі – з'ясовуватиме слідство.

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