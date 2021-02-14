60 років на сцені: чим унікальний ансамбль "Древо" – колоритні фото, відео

Ансамбль "Древо" з села Крячківка на Полтавщині – справжня легенда серед виконавців української народної пісні. За 60 років свого існування вони стали потужною школою багатоголосного співу,

Ансамбль надихнув на створення багатьох фольклорних колективів, які популяризують народну пісню по всій Україні та за кордоном.

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"Древо" співає багатоголоссям. Ця техніка співу полягає в одночасному звучанні у хорі кількох самостійних голосів, що нашаровуються один на одного, створюючи ефект поліфонії.

Головною рисою багатоголосних пісень є мелодійна виразність та самостійність кожного з голосів. А імпровізаційна манера виконання дає простір для різноманітних варіацій співу тієї самої пісні.

По суті, кожне багатоголосне виконання є новим та неповторним. Народне багатоголосся, або поліфонія, є культурною спадщиною України.

Історія ансамблю

Старші мешканці села Крячківка, що за 20 кілометрів від Пирятина, пам'ятають, як за їхнього дитинства у селі співали ледь не всі та всюди: і старі, і малі, і вдома, і у полі.

Народні пісні не переставали лунати в Крячківці навіть в радянські часи, коли велася боротьба з національною ідентичністю українців і традиційна культура була відкинута на маргінес.

Тоді ж заборонялося і в церкву ходить, то вже вони крадькома. А ходимо – заспівали. До знайомих, хто запрошував, ми туди ходили, щедрівки співали, колядки,

– розповіла Ніна Рева, керівниця ансамблю.

Ансамбль "Древо" був заснований в 1958 році за ініціативи музикознавця, етнографа і керівника фольклористичних експедицій Володимира Матвієнка.

Після того, як в 1970 році "Древо" записали на магнітну стрічку, ансамбль став відомим: спочатку у вузьких колах фольклористів, потім на весь СРСР, а згодом і за кордоном.

Як живе "Древо" сьогодні

Гурт із Крячківки став неодмінним учасником різноманітних концертів, фестивалів та конкурсів. Його учнями вважають себе численні діячі культури, співаки, актори, режисери, етнографи.

Серед них – Ніна Матвієнко, Євген Єфремов, Наталка Половинка, Сергій Ковалевич, Мар'яна Садовська, Надія Тарнавська та інші.

Сьогоднішній склад "Древа" – вже четвертий. Старші учасники ансамблю йдуть у засвіти, їхнє місце займають молодші. Через вік учасниць ансамбль вже не їздить за кордон та у віддалені точки України.

Тому, щоб почути цей багатоголосний народний спів наживо, варто хоча б раз приїхати до Крячківки – наприклад, на щорічний фестиваль "Древо роду кобзарського".

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