60 років на сцені: чим унікальний ансамбль "Древо" – колоритні фото, відео
Ансамбль "Древо" з села Крячківка на Полтавщині – справжня легенда серед виконавців української народної пісні. За 60 років свого існування вони стали потужною школою багатоголосного співу,
Джерело:Ukraїner
Ансамбль надихнув на створення багатьох фольклорних колективів, які популяризують народну пісню по всій Україні та за кордоном.
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"Древо" співає багатоголоссям. Ця техніка співу полягає в одночасному звучанні у хорі кількох самостійних голосів, що нашаровуються один на одного, створюючи ефект поліфонії.
Головною рисою багатоголосних пісень є мелодійна виразність та самостійність кожного з голосів. А імпровізаційна манера виконання дає простір для різноманітних варіацій співу тієї самої пісні.
По суті, кожне багатоголосне виконання є новим та неповторним. Народне багатоголосся, або поліфонія, є культурною спадщиною України.
Історія ансамблю
Старші мешканці села Крячківка, що за 20 кілометрів від Пирятина, пам'ятають, як за їхнього дитинства у селі співали ледь не всі та всюди: і старі, і малі, і вдома, і у полі.
Народні пісні не переставали лунати в Крячківці навіть в радянські часи, коли велася боротьба з національною ідентичністю українців і традиційна культура була відкинута на маргінес.
Тоді ж заборонялося і в церкву ходить, то вже вони крадькома. А ходимо – заспівали. До знайомих, хто запрошував, ми туди ходили, щедрівки співали, колядки,
– розповіла Ніна Рева, керівниця ансамблю.
Ансамбль "Древо" був заснований в 1958 році за ініціативи музикознавця, етнографа і керівника фольклористичних експедицій Володимира Матвієнка.
Після того, як в 1970 році "Древо" записали на магнітну стрічку, ансамбль став відомим: спочатку у вузьких колах фольклористів, потім на весь СРСР, а згодом і за кордоном.
Як живе "Древо" сьогодні
Гурт із Крячківки став неодмінним учасником різноманітних концертів, фестивалів та конкурсів. Його учнями вважають себе численні діячі культури, співаки, актори, режисери, етнографи.
Сьогоднішній склад "Древа" – вже четвертий. Старші учасники ансамблю йдуть у засвіти, їхнє місце займають молодші. Через вік учасниць ансамбль вже не їздить за кордон та у віддалені точки України.
Тому, щоб почути цей багатоголосний народний спів наживо, варто хоча б раз приїхати до Крячківки – наприклад, на щорічний фестиваль "Древо роду кобзарського".
Більше про ансамбль "Древо": дивіться у відео Ukraїner
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