Ще 6 справ про брехню в деклараціях закрили: серед них Філатов та суддя КСУ
Правоохоронні органи закрили ще 6 справ щодо брехні у деклараціях високопосадовців. Зокрема, серед них є колишні народні депутати, суддя Конституційного Суду та мер Дніпра Борис Філатов.
Кримінальні провадження закрили через рішення Конституційного Суду, яке скасувало покарання за брехню в декларації. Про це повідомили на сторінці Національного агентства з питань запобігання корупції у фейсбуці.
Увага У законі про брехню в деклараціях немає балансу, – юристка
Зокрема, закрили провадження щодо таких осіб:
► Ігор Шкіря. Народний депутат восьмого скликання. Він не задекларував майно на загальну суму 63 мільйони гривень, зокрема:
- 6 земельних ділянок, які належать дружині;
- власні корпоративні права;
- дохід члена сім'ї;
- фінансові зобов'язання свої та дружини.
► Борис Філатов. Дніпровський міський голова. У його деклараціях за 2016 і 2017 роки виявили недостовірні відомості на суму понад 485 та 519 тисяч гривень;
► Ірина Завгородня. Суддя Конституційного суду України. Вона не задекларувала авто Land Rover, яке належить чоловіку (його ціна складає приблизно 615 тисяч гривень);
► Андрій Павелко. Народний депутат України восьмого скликання. Він не задекларував:
- аксесуар вартістю 425 тисяч гривень;
- отримані подарунки у вигляді користування готельним номером;
- не вказав члена сім'ї – цивільну дружину;
- майно дружини – авто Bentley Continental, Land Rover, користування її квартирою.
► Станіслав Ричка. Суддя Заводського районного суду Дніпродзержинська Дніпропетровської області. Він не вказав користування квартирою дружини, автомобіль дружини та її фінансові зобов'язання.
Також він не задекларував доходи члена сім'ї – соцдопомогу та подарунків у вигляді квартир на загальну суму 1,6 мільйон гривень.
►Державне бюро розслідувань закрило кримінальне провадження щодо начальника слідчого відділу Покровського відділення поліції в Дніпропетровській області Сергія Удовенка. Він не задекларував понад 762 тисячі власних грошових активів.
Через рішення КСУ притягнути до відповідальності осіб, які вказали недостовірні відомості в деклараціях за попередні роки, наразі неможливо.
Також лишається заблокованою робота НАЗК, оскільки закон, який відновлює функції агентства, досі не набув чинності.
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