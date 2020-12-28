Правоохоронні органи закрили ще 6 справ щодо брехні у деклараціях високопосадовців. Зокрема, серед них є колишні народні депутати, суддя Конституційного Суду та мер Дніпра Борис Філатов.

Кримінальні провадження закрили через рішення Конституційного Суду, яке скасувало покарання за брехню в декларації. Про це повідомили на сторінці Національного агентства з питань запобігання корупції у фейсбуці.

Увага У законі про брехню в деклараціях немає балансу, – юристка

Зокрема, закрили провадження щодо таких осіб:

► Ігор Шкіря. Народний депутат восьмого скликання. Він не задекларував майно на загальну суму 63 мільйони гривень, зокрема:

6 земельних ділянок, які належать дружині;

власні корпоративні права;

дохід члена сім'ї;

фінансові зобов'язання свої та дружини.

► Борис Філатов. Дніпровський міський голова. У його деклараціях за 2016 і 2017 роки виявили недостовірні відомості на суму понад 485 та 519 тисяч гривень;

► Ірина Завгородня. Суддя Конституційного суду України. Вона не задекларувала авто Land Rover, яке належить чоловіку (його ціна складає приблизно 615 тисяч гривень);

► Андрій Павелко. Народний депутат України восьмого скликання. Він не задекларував:

аксесуар вартістю 425 тисяч гривень;

отримані подарунки у вигляді користування готельним номером;

не вказав члена сім'ї – цивільну дружину;

майно дружини – авто Bentley Continental, Land Rover, користування її квартирою.

► Станіслав Ричка. Суддя Заводського районного суду Дніпродзержинська Дніпропетровської області. Він не вказав користування квартирою дружини, автомобіль дружини та її фінансові зобов'язання.

Також він не задекларував доходи члена сім'ї – соцдопомогу та подарунків у вигляді квартир на загальну суму 1,6 мільйон гривень.

►Державне бюро розслідувань закрило кримінальне провадження щодо начальника слідчого відділу Покровського відділення поліції в Дніпропетровській області Сергія Удовенка. Він не задекларував понад 762 тисячі власних грошових активів.

Довідка. Володимир Зеленський 23 грудня 2020 року підписав закон, який відновлює відповідальність за недостовірне декларування та неподання декларацій. Детальніше про це – читайте тут.

Через рішення КСУ притягнути до відповідальності осіб, які вказали недостовірні відомості в деклараціях за попередні роки, наразі неможливо.

Також лишається заблокованою робота НАЗК, оскільки закон, який відновлює функції агентства, досі не набув чинності.



Головне про скандальне рішення КСУ / Інфографіка 24 каналу