Місто накрило ворожими снарядами: 6 років тому проросійські бойовики обстріляли Бахмут

Житловий район Бахмута накрило ворожими "Градами" 13 лютого 2015 року. Тоді снаряди пошкодили десятки будинків, школу та дитячий садок.

Того дня загинула донька Марини Кремезної. Жінка йшла в садок за молодшою донькою, з собою взяла і старшу дитину. Та добігти до будинку не встигла. Загинула від поранень, закривши собою Майю.

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Вона розповіла – перше, що побачила, коли опритомніла – маму.

Я думала вона жива. Я її кликала, але вона не реагувала,

– поділилась донька загиблої.

Того дня загинув також однокласник Майї. Ще семеро людей отримали травми. Згодом в пам'ять про трагічні події 2015 року на території місцевої школи відкрили пам'ятний знак.



Вшанування пам'яті загиблих під час обстрілу Бахмута / Фото Донецької ОДА

Вшанування пам'яті

Цього тижня також вшановували пам'ять загиблих під час обстрілу Краматорська. 10 лютого 2015 року опівдні в місті пролунало кілька вибухів з інтервалом у 30 хвилин.



Вшанування пам'яті загиблих під час Краматорську / Фото Донецької ОДА

Того дня бойовики накрили Краматорськ з великокаліберних систем залпового вогню. Уламки снарядів падали просто на дорогу. Олена Грамова ховалася від обстрілів у під'їзді.

Запустили 32 ракети

Випустили 32 ракети, частина з них впала на місцевий аеродром. Інші – потрапили у центр міста, пошкодивши 41 будівлю.

Під час обстрілу постраждав Максим Сало. Чоловік розповів, що того дня пішов на прийом до лікаря. Почув вибухи. Аж раптом перед собою на рівні голови побачив спалах, який осліпив його.

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Загалом від обстрілу у Краматорську постраждали 63 людини, 17 – загинуло. В пам'ять за загиблими кілька років тому в місті встановили меморіальний знак. На скляному кубі нанесли рядки "Скільки ще людей має загинути?" та викарбували імена загиблих.