Вітати жінок більше не потрібно: 6 поширених міфів про 8 Березня

Про 8 Березня ходять різні легенди – це й річниця мітингу проституток, день народження Клари Цеткін, свято весни та краси. Перші 2 вже спростували історики, залишилось ще декілька.

Повіями століття тому обзивали будь-кого, хто посмів виступити за права жінок, ну а день народження в Клари Цеткін у липні. Але як бути зі святом весни та краси?

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Міф 1. Восьме березня – свято краси й весни

Фахівці наголошують, що передусім – 8 Березня це міжнародний день боротьби жінок за свої права. Спершу це свято так і замислювалися, а "весна та краса" – це спотворений смисл.

Ще 100 років тому жінки більшості країн світу не мали права на:

освіту;

права голосу;

можливості володіти майном;

опікуватися дітьми, якщо проти цього чоловік.

Не дивно, що жінок це не влаштовувало. Тож у Копенгагені 1910 року відбувся з'їзд соціалісток – представниць 17 країн, які за пропозицією Клари Цеткін щороку навесні мали б святкувати день солідарності жінок.

Тоді відбулася так звана перша хвиля фемінізму, коли жінки гостро усвідомили свою безправність, а й почали вимагати прав для себе.



Клара Цеткін / Фото Getty Images

"8 Березня – це віддати честь тому, що 100 років тому жінки боролися за ті права, які я маю – отримувати вищу освіту, можливість пересуватися в публічному просторі без супроводу чоловіка чи водити транспортні засоби", – наголосила Тамара Марценюк, кандидатка соціологічних наук.

Першими листівками до свята стали революційні плакати. У ранні радянські часи пташечками та пролісками теж ще не пахло – домінувала тема праці пролетарок. А "няшні" картинки з'явилися вже значно пізніше.

Революційні плакати / Фото Livejournal

Міф 2. Восьме березня – радянське свято

Соціологи зазначають, що на початку радянських часів жінкам надали дуже багато прав. Втім – це була фейкова рівність. Насправді жінки не мали можливості обирати – вони повинні були працювати на благо держави.

Тоді відбулося його одержавлення. Спочатку більшовики, а згодом і радянська влада привласнила це свято. Уже потів відбулось "одомашнення", коли в 1965 році цей день став вихідним.

Поступово 8 Березня перетворилося з дати прав жінок до дати, яка присвячена до весни краси ніжності,

– розповіла соціологиня Марценюк.

"Відбулася повна деполітизація цього первісно політичного свята. Втрачений революційний характер", – додала дослідниця жіночої історії Оксана Кісь.

Міф 3. 8 Березня святкують лише в пострадянському просторі

Насправді – це міжнародне свято. ООН визнав його ще в 1977 році. Вони щороку вибирають нову тему для святкування міжнародного жіночого дня.

. Тема ООН 2021 року – це роль жінок у постковідному суспільстві.

А от, наприклад у США немає конкретної дати – у них є місяць прав жінок, коли в різних державних інституціях і бізнес до цього привертають увагу. Там також тисячі людей виходять на марші в березні, щоби продемонструвати солідарність із цим питанням.



Марші за права жінок у США / Фото VOA

Міф 4. Свято застаріло і його треба скасувати

У райцентрі Коломия, що на Івано-Франківщині, у 2013 році міські чиновники скасували 8 Березня. Прокоментували це тим, що "це свято не сприяє духовному збагаченню українців".

"Це лише свідчення невігластва місцевої влади, яка декларує відмову від принципів гендерної рівності. Я б не називала 8 Березня рудиментом радянської доби", – вважає Кісь.

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Міф 5. Вітати жінок уже не потрібно

У 1972 році радянське центральне телебачення провело опитування щодо бажаного подарунку на 8 Березня й тоді все було просто – щоби прибрав чоловік у квартирі, подарував квіти чи книгу.

Втім, дарувати квіти доречно будь-коли – коли маєте бажання й потребу повідомити цій людині, що вона вам не байдужа. Це велике лицемірство вшановувати жінок один раз на рік, коли жінки працюють, як і чоловіки, – цілий рік.



Лицемірство – вшановувати жінок раз на рік / Фото Vseosvita

Однак це буде недоречно, коли керівник установи своїм співробітницям подарує косметичні набори – так він наче натякає, що цінує не за їхню фаховість, а за вроду.

Міф 6. Жінки й без того рівноправні з чоловіками – спеціальний день не потрібен

► Більшість жінок отримують за ту ж роботу, яку виконують чоловіки, набагато менші гроші.

► Жінки зазнавали гендерної дискримінації й досі зазнають у військовій сфері сексуальні домагання. Воно стосується не лишень будь-якої роботи, але і сфери освіти. Втім не існує поділу на "жіночі" чи "чоловічі" професії. Будь-хто може бути, наприклад, флористом чи пілотом.

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► Ну й контраргумент тим, хто зараз каже, що жіночий день існує, тоді чому немає чоловічого. А він, виявляється, є і відзначається 19 листопада. Суть свята трохи інша – чоловічий день придумав лікар, аби звернути увагу на здоров'я.