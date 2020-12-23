Зранку 23 грудня одразу 5 областей України замело снігом. Мовиться про Київську, Житомирську, Вінницьку, Донецьку та Тернопільську області. Рятувальники попередили про небезпеку на дорогах.

У деяких регіонах випало до 5 сантиметрів снігу. Водночас проїзд основними дорогами забезпечений. Про це повідомили в пресслужбі Укравтодору.

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В яких регіонах є небезпека для водіїв

В Івано-Франківській та Волинській областях падав невеликий дощ.

У Тернопільській області дорожнє покриття засніжене.

На Ужоцькому, Вишківському та Яблунецькому перевалах невеликий сніг.

На дорогах державного значення виконуються роботи з обробки покриття доріг протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, заокруглених ділянок. Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено,

– мовиться у повідомленні Укравтодору.

Ситуація в Києві

Як і попереджали синоптики, станом на 14:00 23 грудня опади у столиці досить інтенсивні і, здається, навіть не збираються танути. Температура також тримається на позначці -1 градус. У КМДА розповіли, що наразі комунальники працюють над усуненням проблем через опади, але на дорогах вже почалися ускладнення руху, мовиться на 24 каналі.

Як повідомляють кореспонденти, місто вже потонуло у заторах. Громадський транспорт теж змінює маршрут. Але ситуація не така критична.

Дивіться відео: ситуація на дорогах Києва

Якою буде погода 23 грудня

За повідомленням Укргідрометцентру, 23 грудня буде хмарно.

У західних, північних, більшості центральних, Одеській і Миколаївській областях мокрий сніг та дощ, місцями ожеледиця, на решті території без істотних опадів.

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Поради водіям під час ожеледиці / Інфографіка 24 каналу