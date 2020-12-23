У 5 областях дороги замело снігом: де є небезпека для водіїв
Зранку 23 грудня одразу 5 областей України замело снігом. Мовиться про Київську, Житомирську, Вінницьку, Донецьку та Тернопільську області. Рятувальники попередили про небезпеку на дорогах.
У деяких регіонах випало до 5 сантиметрів снігу. Водночас проїзд основними дорогами забезпечений. Про це повідомили в пресслужбі Укравтодору.
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В яких регіонах є небезпека для водіїв
- В Івано-Франківській та Волинській областях падав невеликий дощ.
- У Тернопільській області дорожнє покриття засніжене.
- На Ужоцькому, Вишківському та Яблунецькому перевалах невеликий сніг.
На дорогах державного значення виконуються роботи з обробки покриття доріг протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, заокруглених ділянок. Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено,
– мовиться у повідомленні Укравтодору.
Ситуація в Києві
Як і попереджали синоптики, станом на 14:00 23 грудня опади у столиці досить інтенсивні і, здається, навіть не збираються танути. Температура також тримається на позначці -1 градус. У КМДА розповіли, що наразі комунальники працюють над усуненням проблем через опади, але на дорогах вже почалися ускладнення руху, мовиться на 24 каналі.
Як повідомляють кореспонденти, місто вже потонуло у заторах. Громадський транспорт теж змінює маршрут. Але ситуація не така критична.
Дивіться відео: ситуація на дорогах Києва
Якою буде погода 23 грудня
- За повідомленням Укргідрометцентру, 23 грудня буде хмарно.
- У західних, північних, більшості центральних, Одеській і Миколаївській областях мокрий сніг та дощ, місцями ожеледиця, на решті території без істотних опадів.
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