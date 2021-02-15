У 5 областях через негоду продовжили обмеження руху транспорту: перелік доріг

Джерело:ДСНС
Негода в Україні продовжується, проте рясних снігопадів синоптики поки не прогнозують. Укравтодор забезпечив проїзд по дорогах загального користування. Але на деяких ділянках доріг діють обмеження.
Станом на ранок 15 лютого Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє, що по Україні істотних опадів немає. Лише у Житомирській, Івано–Франківській та Львівській областях спостерігається місцями слабкий сніг.
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На дорогах сніг розчищають близько 2 тисяч осіб та 1 500 одиниць техніки.
З метою ефективної роботи снігоприбиральної техніки в 5 областях продовжують діяти обмеження руху великовагового та великогабаритного автотранспорту.
За добу підрозділи ДСНС зі снігових заметів вивільнили 8 авто, надали допомогу 12 особам та прибрали 23 повалених дерева.
Роботу штабу Укравтодору тимчасово призупинено, бо ситуація з негодою нарешті стабілізувалась. Але на в'їздах до Києва продовжують функціонувати 8 пунктів обігріву ДСНС.
На перевалах у Івано–Франківській та Закарпатській областях рятувальники продовжують моніторити ситуацію з погодними умовами та надавати допомогу.
Прогноз погоди в Україні на 15 лютого: