Негода в Україні продовжується, проте рясних снігопадів синоптики поки не прогнозують. Укравтодор забезпечив проїзд по дорогах загального користування. Але на деяких ділянках доріг діють обмеження.

Станом на ранок 15 лютого Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє, що по Україні істотних опадів немає. Лише у Житомирській, Івано–Франківській та Львівській областях спостерігається місцями слабкий сніг.

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На дорогах сніг розчищають близько 2 тисяч осіб та 1 500 одиниць техніки.

З метою ефективної роботи снігоприбиральної техніки в 5 областях продовжують діяти обмеження руху великовагового та великогабаритного автотранспорту.

Де діють обмеження

Чернігівська область – на дорозі Н-28 Чернігів – Городня – Сеньківка в обох напрямках.

– на дорозі Н-28 Чернігів – Городня – Сеньківка в обох напрямках. Волинська область – на дорогах: Т-18-02 Маюничі – Шклинь (ділянка Торчин – Шклинь), Т-03-03 Луцьк – Радомишль – Демидівка – Дубно, Т-03-05 Нововолинськ – Локачі (ділянка Павлівка – Локачі), Т-03-62 Бубнів – Радович.

– на дорогах: Івано-Франківська область: ​ на дорозі Р-24 Татарів – Кам'янець – Подільський (ділянка Коломия – Городенка), Р-20 Снятин – Тязів (ділянка Снятин – Городенка).

Львівська область – продовжують діяти обмеження на всіх дорогах в межах області.

– продовжують діяти обмеження на всіх дорогах в межах області. Рівненська область – через сильний вітер та замети, в області залишається обмеження руху на автодорогах регіонального значення: Т-18-06 Рівне – Млинів – Буськ – Перемишляни, Т-18-15 Дубно – Млинів, Т-18-17 Бережниця – Степань – Деражне – Клевань, Т-18-24 Дерманка – Корець.

– через сильний вітер та замети, в області залишається обмеження руху на автодорогах регіонального значення:

Інформація про роботу рятувальників

За добу підрозділи ДСНС зі снігових заметів вивільнили 8 авто, надали допомогу 12 особам та прибрали 23 повалених дерева.

Роботу штабу Укравтодору тимчасово призупинено, бо ситуація з негодою нарешті стабілізувалась. Але на в'їздах до Києва продовжують функціонувати 8 пунктів обігріву ДСНС.

На перевалах у Івано–Франківській та Закарпатській областях рятувальники продовжують моніторити ситуацію з погодними умовами та надавати допомогу.

Прогноз погоди в Україні на 15 лютого: