У 5 областях через негоду продовжили обмеження руху транспорту: перелік доріг
Негода в Україні продовжується, проте рясних снігопадів синоптики поки не прогнозують. Укравтодор забезпечив проїзд по дорогах загального користування. Але на деяких ділянках доріг діють обмеження.
Джерело:ДСНС
Станом на ранок 15 лютого Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє, що по Україні істотних опадів немає. Лише у Житомирській, Івано–Франківській та Львівській областях спостерігається місцями слабкий сніг.
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На дорогах сніг розчищають близько 2 тисяч осіб та 1 500 одиниць техніки.
З метою ефективної роботи снігоприбиральної техніки в 5 областях продовжують діяти обмеження руху великовагового та великогабаритного автотранспорту.
Де діють обмеження
- Чернігівська область – на дорозі Н-28 Чернігів – Городня – Сеньківка в обох напрямках.
- Волинська область – на дорогах:
- Т-18-02 Маюничі – Шклинь (ділянка Торчин – Шклинь),
- Т-03-03 Луцьк – Радомишль – Демидівка – Дубно,
- Т-03-05 Нововолинськ – Локачі (ділянка Павлівка – Локачі),
- Т-03-62 Бубнів – Радович.
- Івано-Франківська область:
- на дорозі Р-24 Татарів – Кам'янець – Подільський (ділянка Коломия – Городенка),
- Р-20 Снятин – Тязів (ділянка Снятин – Городенка).
- Львівська область – продовжують діяти обмеження на всіх дорогах в межах області.
- Рівненська область – через сильний вітер та замети, в області залишається обмеження руху на автодорогах регіонального значення:
- Т-18-06 Рівне – Млинів – Буськ – Перемишляни,
- Т-18-15 Дубно – Млинів,
- Т-18-17 Бережниця – Степань – Деражне – Клевань,
- Т-18-24 Дерманка – Корець.
Інформація про роботу рятувальників
За добу підрозділи ДСНС зі снігових заметів вивільнили 8 авто, надали допомогу 12 особам та прибрали 23 повалених дерева.
Роботу штабу Укравтодору тимчасово призупинено, бо ситуація з негодою нарешті стабілізувалась. Але на в'їздах до Києва продовжують функціонувати 8 пунктів обігріву ДСНС.
На перевалах у Івано–Франківській та Закарпатській областях рятувальники продовжують моніторити ситуацію з погодними умовами та надавати допомогу.
Прогноз погоди в Україні на 15 лютого:
- Вдень місцями невеликий сніг на півдні та заході країни, на дорогах ожеледиця.
- Температура повітря становитиме 4 – 9 градусів морозу, на півдні буде тепліше – від 0 до 3 градусів нижче нуля.
- Пориви вітру подекуди сягатимуть 12 метрів на секунду, у західних областях ймовірні штормові пориви.
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