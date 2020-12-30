2020 рік називають, м'яко кажучи, складним. COVID-19 приніс багато біди та зруйнував чимало планів. У судовій системі це був рік втрачених можливостей та загострення усіх хвороб. Але причиною цьому був не китайський вірус, а звичні для нас українські явища, як-от бажання мати ручні суди, корупція, кругова порука, відсутність політичної волі. І все це – під егідою Вищої ради правосуддя.

Про 5 найважливіших подій 2020 року, які мали вирішальний вплив на судову систему – у відеоблозі "Правосуддя по-новому" на 24 каналі.

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Провал судової реформи Зеленського

На початку року ще діяв закон, який мав запустити судову реформу Зеленського. Він передбачав формування Вищої кваліфікаційної комісії на принципово нових засадах та очищення чинної Вищої ради правосуддя. Це мало відбутись за участі авторитетних міжнародних експертів.

Такий механізм дійсно міг сформувати ключові судові органи з доброчесних професіоналів та запустити справжню судову реформу. Однак з самого початку Зеленський помилково чи навмисно заклав під свою ж реформу улюблені граблі – віддав усе це в руки Вищій раді правосуддя.

Вона одразу ж скористалась своїми новими повноваженнями, і повністю заблокувала реформу. А потім допомогла її вбити завдяки рішенню Конституційного Суду.

Довідка. 11 березня Конституційний Суд скасував значну частину закону Зеленського, що повністю зупинило реформу.

З того часу нічого не змінилось, а ситуація лише погіршилась. Президент мав би забезпечити ухвалення нового закону. Більше того, він вже давно пообіцяв суспільству та міжнародним партнерам, що має бути у цьому законі.

У меморандумі з МВФ та угоді з ЄС чітко передбачено, що якщо ми хочемо фінансування, то маємо нарешті:

перезавантажити Вищу раду правосуддя;

вирішити проблему з Окружним адмінсудом Києва;

запустити прозорі конкурси за участі міжнародників.

У жовтні навіть стримана Венеційська комісія закликала якомога швидше забезпечити доброчесний склад ВРП. Однак досі це питання не вирішене. У президента навіть не розробили законопроєкт, який би відповідав обіцянкам та взятим зобов'язанням.

Тож у 2020 році Зеленський зазнав повного фіаско у судовій реформі, насамперед завдяки діям його ж команди.

Конституційна криза

Надзвичайно потужний вплив на судову систему та державу загалом мала конституційна криза. Вона буквально вибухнула у жовтні після рішення Конституційного Суду щодо декларування, яке створило реальні ризики для нашого європейського майбутнього.



Головне про конституційну кризу в Україні / Інфографіка 24 каналу

Насправді ця криза була очікуваним та закономірним результатом фейкових реформ, завдяки чому ключові посади у судовій владі займають недоброчесні особи, що дбають лише про свої інтереси.

Конституційний суд за цей рік ухвалив цілу низку рішень, які руйнують усі спроби змінити систему.

► Спершу він зніс судову реформу. Згодом визнав неконституційною відповідальність за неправосудні рішення, чим дав повний карт-бланш недоброчесним суддям. Тепер вони можуть ухвалювати будь-які свавільні рішення абсолютно безкарно.

► Потім взявся на НАБУ. Визнав неконституційним окремі норми закону та призначення Ситника директором НАБУ.

► На черзі була неконституційність земельної реформи, Вищого антикорсуду, Фонду гарантування вкладів. Але перед цим він скасував відповідальність за брехню у деклараціях і фактично повністю заблокував декларування та діяльність НАЗК.

Це стало останньою краплею. Венеційська комісія прямо назвала це рішення недолугим та "серйозним викликом для українського правового порядку".

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Європейський союз заявив, що це ставить під ризик збереження безвізу. Під Конституційним Судом відбувся багаточисельний мітинг і довелось докладати значних зусиль, щоб не допустити штурму та самосуду.

Президент теж відреагував та запропонував радикальний спосіб – звільнити усіх суддів Конституційного Суду. Депутати пропонували просто заблокувати його роботу через підняття кворуму.

Громадськість ж закликала боротись не з наслідками, а причиною і зосередитись на процедурі призначення нових суддів. Бо ключове, щоб нові судді не були чиїмось, а доброчесними та незалежними професіоналами.

У підсумку з моменту початку кризи минуло вже понад 2 місяці, а жодного рішення таки не прийнято.

Плівки Вовка і Тупицького

2020 рік точно запам'ятається низкою гучних викриттів, які показали нутро судової системи та багато в чому пояснили, чому провалилась реформа й виникла конституційна криза.

У липні НАБУ оприлюднило нові записи з кабінету голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка. Вони довели, що він створив цілу злочинну організацію з метою захоплення влади. Вовк та його угрупування виконувало забаганки попередньої влади, але як тільки зрозуміли, що вона переходить у нові руки, одразу ж переорієнтувались на нових господарів. А по дорозі вирішили захопити свою частину.



Одіозний суддя Павло Вовк / Фото Getty images

На записах Павло Вовк хвалиться, що Конституційний Суд повністю належить йому і, наприклад, скасування відповідальності за незаконне збагачення є його заслугою. Можна з впевненістю казати, що й рішення, які спровокували конституційну кризу, не обійшлися без впливу Вовка.

Також підтвердився повний контроль головою ОАСКу Вищої ради правосуддя. На плівках чути, як він прямо дає вказівки її членам, які рішення ухвалювати і навіть якого голову обирати. Після цього стає зрозуміло, чому ВРП відмовила НАБУ у відстороненні Вовка та його пособників від посад.

Ще частину записів опублікували журналісти "Слідство. Інфо". Вони доводять, що Вовк добивався лояльності влади Зеленського і навіть побував у його офісі. Мабуть, саме цим пояснюється, чому президент так довго відмовлявся будь-як реагувати на ці плівки.

Лише після того, як петиція про ліквідацію вовчого суду набрала понад 25 000 підписів він вимушено відреагував.

Тим часом НАБУ відчайдушно бореться за реальне розслідування справи. Однак зустрілось з шаленим опором Генпрокурорки та ВРП. А Печерський суд взагалі вирішив забрати справу у НАБУ. Тим не менше, за цей час таки вдалось відсторонити іншого впливового учасника вовчих схем – голову Державної судової адміністрації Зеновія Холоднюка.



Зеновій Холоднюк / Фото з порталу "Судова влада України"

Зрештою він взагалі звільнився. Тому результати є, а якщо припиниться протидія, то усі члени злочинного угрупування можуть понести покарання.

Ще одне цікаве викриття було у справі Злочевського. З оприлюдненої НАБУ переписки випливає, що одна суддя вирішувала свої питання у ВРП за 50 000 доларів. Ну що ж, тепер ми знаємо розцінки.

Що відомо про справу ексміністра екології Злочевського? Миколу Злочевського з 2014 року підозрюють у незаконному збагаченні. Зокрема, у заволодінні грошима стабілізаційного кредиту НБУ, виданого "Реал Банку". У тому ж році Злочевський виїхав з України. У червні 2020 року люди Злочевського за 6 мільйонів доларів хотіли підкупити керівництво САП та Головного підрозділу детективів НАБУ. Справу хотіли закрити до дня народження ексчиновника, щоб він міг без перешкод повернутися в Україну. 1 липня САП оголосила підозру Злочевському за спробу підкупу керівництва САП і НАБУ.

У грудні журналісти "Схем" опублікували записи, на яких голос, дуже схожий на голос голови Конституційного Суду Тупицького доволі яскраво розкриває його внутрішній світ, а головне – причетність до хабарництва та шахрайства у співпраці з суддею втікачем Татьковим.

Після цих записів пазл повністю склався, і тепер рішення Конституційного Суду вже не викликають жодних питань.

Виправдання найодіозніших суддів Майдану

2020 став роком виправдань та повернення на посади найвідоміших суддів Майдану, які є символами кривосуддя часів Януковича.

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У червні Шевченківський суд виправдав суддю Оксану Царевич, у серпні – Світлану Волкову, а у листопаді – Віктора Кицюка.

Особливо брутально та нахабно рятували Кицюка. Суддя Щебуняєва так спішила це зробити до певної дати, що порушила усі можливі норми закону. А через тиждень Вища рада правосуддя одноголосно вирішила призначити Кицюка суддею довічно.



Віктор Кицюк / Фото з юридичного інтернет-ресурсу "Протокол"

Це взагалі незаконно, оскільки він ще не пройшов обов'язкового оцінювання, але схоже для ВРП червоних ліній вже не залишилось.

Кадровий голод та параліч роботи судів

Ну і не можна не згадати про кадровий голод та недофінансування судів. Суддів дійсно бракує і справи розглядаються роками. Найгучніше про це кричить зараз Вища рада правосуддя. Правда, лише заради одного.

Так вона переконує владу якомога швидше передати їй повний контроль над створенням Вищої кваліфкомісії.

Це особливо цинічно звучить, якщо згадати, що саме ВРП роками тягнула з призначенням суддів, а потім заблокувала створення ВККС. Тобто кадровий голод створено штучно, і повна відповідальність за це лежить саме на ВРП.

Ще у 2020 постійно з'являлись повідомлення, що суди зупиняють відправку кореспонденції, бо немає коштів на марки. І все це на фоні шаленої боротьби суддів за свої зарплати, які зараз складають від 100 до 400 000 гривень на місяць. Зрозуміло, що марок немає – все пішло на захмарні зарплати.

Загалом у 2020 судову систему добряче лихоманило, і головною причиною хвороби завжди виступала Вища рада правосуддя. І якщо у 2021 році, влада нарешті не розпочне лікування у вигляді справжньої судової реформи, то шанси на оздоровлення ми можемо втратити назавжди.

Перед Новим Роком будемо вірити у краще, але пам'ятаємо, що без активного контролю суспільства дива не станеться. Боротьба за чесні суди триває, а справедливість однозначно переможе.