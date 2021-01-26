Куди українці найчастіше їздили залізницею у 2020 році: 5 найпопулярніших напрямків

В Укрзалізниці підрахували, поїзди яких внутрішніх напрямків далекого сполучення по Україні перевезли найбільше пасажирів у 2020 році. Найпопулярнішим виявився той, який сполучав Схід та Захід.

Джерело: Укрзалізниця

За підсумками 2020 року Укрзалізниця перевезла у пасажирських поїздах далекого сполучення понад 16 мільйонів пасажирів. Згідно з даними пресслужби компанії, найпопулярнішим у 2020 році був поїзд №45/46 Ужгород – Лисичанськ.

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Ним за рік скористалося 461,5 тисяч пасажирів. Тоді як у 2019 році за цим же напрямом перевезли понад 1 мільйон пасажирів. Цьогоріч – майже вдвічі менше.

► На другій сходинці – потяг №91/92 Одеса – Костянтинівка. Ним перевезли понад 380 тисяч пасажирів.

► Третє та четверте місце серед популярних напрямів посіли сполучення Одеса – Ужгород та Київ – Ізмаїл. Ними скористались понад 700 тисяч пасажирів разом.

► Трохи менше українці їздили потягом №83/92 Маріуполь – Київ. Ним скористались 325,7 тисяч подорожувальників.

Інтерсіті

У 2020 році швидкісними поїздами Інтерсіті та Інтерсіті+ перевезли 2,35 мільйона пасажирів туди й назад. Найпопулярнішим напрямком також став маршрут Київ – Харків.



Найпопулярніші напрямки в Україні / Фото Укрзалізниці