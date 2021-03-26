5 бійців Нацгвардії посмертно отримали звання Героя України: фото та історії
Сьому річницю створення Національної гвардії України відзначають 26 березня. За цей час п'ятеро бійців посмертно отримали звання Героя України.
Джерело:Фейсбук Артема Шевченка
За інформацією речника МВС України Артема Шевченка, до складу Нацгвардії входить понад 40 тисяч особового складу.
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За 7 років діяльності Нацгвардії державними нагородами відзначили 1536 бійців, зокрема 196 посмертно. П'ять бійців посмертно стали Героями України.
Хто з Нацгвардії отримав Героя України посмертно
Сергій Кульчицький – український генерал-майор, начальник управління бойової та спеціальної підготовки Нацгвардії. Він майже років віддав армії. Загинув 29 травня 2014 року у Слов'янську під час обстрілу нашого гелікоптера. Чоловіку було 50 років. У нього залишилась сім’я – мати, дружина й син, який є офіцером СБУ. Похований у Львові на Личаківському кладовищі.
Сергій Кульчицький / Фото з Книги пам'яті полеглих за Україну
Андрій Соколенко – український полковник, заступник командира військової частини з тилу – начальник тилу. Загинув 17 травня 2015 року через підрив на фугасі на дорозі біля Троїцького Луганської області. Чоловіку був 41 рік. У нього залишились батьки, старший брат, дружина та донька. Похований у Львові на Личаківському кладовищі.
Андрій Соколенко / Фото з Книги пам'яті полеглих за Україну
Богдан Завада – український лейтенант, командир. Загинув біля Маринівки Донецької області під час атаки бойовиків. Прикрив особовий склад та особисто вів вогонь з протитанкового гранатомету. Він врятував життя бійцям на блокпосту, але сам загинув. Йому було 35 років. У нього залишилась дружина та син.
Богдан Завада / Фото з Книги пам'яті полеглих за Україну
Сергій Михальчук – український сержант Нацгвардії України, старший кулеметник. У грудні 2019 року його поранили під час обстрілу артилерії на Світлодарській дузі Донецької області. Сергій прикрив собою побратима, помер під час евакуації. Йому був 21 рік. Похований у Харкові.
Сергій Михальчук / Фото з Книги пам'яті полеглих за Україну
Євген Тельнов – український доброволець, вогнеметник, солдат Нацгвардії України. Брав участь у боях під Іловайськом. Загинув у лютому 2015 року у бою біля села Широкине на Донеччині. Він витягнув пораненого побратима з-під обстрілу. Чоловікові було 53 роки.
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