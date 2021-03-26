Сьому річницю створення Національної гвардії України відзначають 26 березня. За цей час п'ятеро бійців посмертно отримали звання Героя України.

За інформацією речника МВС України Артема Шевченка, до складу Нацгвардії входить понад 40 тисяч особового складу.

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За 7 років діяльності Нацгвардії державними нагородами відзначили 1536 бійців, зокрема 196 посмертно. П'ять бійців посмертно стали Героями України.

Хто з Нацгвардії отримав Героя України посмертно

Сергій Кульчицький – український генерал-майор, начальник управління бойової та спеціальної підготовки Нацгвардії. Він майже років віддав армії. Загинув 29 травня 2014 року у Слов'янську під час обстрілу нашого гелікоптера. Чоловіку було 50 років. У нього залишилась сім’я – мати, дружина й син, який є офіцером СБУ. Похований у Львові на Личаківському кладовищі.



Сергій Кульчицький / Фото з Книги пам'яті полеглих за Україну

Андрій Соколенко – український полковник, заступник командира військової частини з тилу – начальник тилу. Загинув 17 травня 2015 року через підрив на фугасі на дорозі біля Троїцького Луганської області. Чоловіку був 41 рік. У нього залишились батьки, старший брат, дружина та донька. Похований у Львові на Личаківському кладовищі.



Андрій Соколенко / Фото з Книги пам'яті полеглих за Україну

Богдан Завада – український лейтенант, командир. Загинув біля Маринівки Донецької області під час атаки бойовиків. Прикрив особовий склад та особисто вів вогонь з протитанкового гранатомету. Він врятував життя бійцям на блокпосту, але сам загинув. Йому було 35 років. У нього залишилась дружина та син.



Богдан Завада / Фото з Книги пам'яті полеглих за Україну

Сергій Михальчук – український сержант Нацгвардії України, старший кулеметник. У грудні 2019 року його поранили під час обстрілу артилерії на Світлодарській дузі Донецької області. Сергій прикрив собою побратима, помер під час евакуації. Йому був 21 рік. Похований у Харкові.



Сергій Михальчук / Фото з Книги пам'яті полеглих за Україну

Євген Тельнов – український доброволець, вогнеметник, солдат Нацгвардії України. Брав участь у боях під Іловайськом. Загинув у лютому 2015 року у бою біля села Широкине на Донеччині. Він витягнув пораненого побратима з-під обстрілу. Чоловікові було 53 роки.



Євген Тельнов / Фото з Книги пам'яті полеглих за Україну

Важливо! За інформацією речника МВС України, за 7 років загинуло 229 бійців Нацгвардії, 913 поранених і травмованих на війні, 13 зникли безвісти.