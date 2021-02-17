Після арешту кримінального авторитета Андрія Недзельського та його майна, до державного нагляду передали 400 тисяч доларів бандиського "бюджету". Проте нещодавно кошти вдалось вкрасти – зловмисники надали підробні документи та послались на вигадане рішення суду.

У червні 2020 року у маєток Андрія Недзельського спецназівці взяли штурмом. Чоловіка арештували у справі про вбивство. Все його майно передали до управління Нацагентству з розшуку та менеджменту активів(АРМА).

Читайте також Привласнення офісу на Банковій: у Києві судитимуть екснардепа, адвоката й нотаріуса

Проте крім майна, правоохоронці вилучили 400 тисяч доларів "воровського общака". Злодійські накопичення теж потрапили до АРМА.

Зникнення грошей

Офіційні власники понад пів року намагались зняти арешт з коштів та майна, але безуспішно.

Наприкінці 2020 року до Агентства з розшуку та менеджемнету надійшов лист від Ігоря Короля. 24-річний уродженець Угорщини, зареєстрований в одному зі спальних районів Києва, звернувся в агенцію з проханням віддати гроші Недзельського. Про такого собі Ігоря Короля ніхто не знав – у списку власників він не значився.

У листі він послався на вигадане рішення, ніби то суд скасував арешт і призначив юнака власником коштів. На диво, в АРМА не стали навіть перевіряти рішення суду та його легітимність. Натомість перерахували Королю гроші.

Реакція власників та держуставнови

Власники грошей звинуватили Агентство. Проте у відповідь на претензії заявили, що перевіряти рішення суду не їхній обов'язок та повністю заперечили свою провину.

До керівництва АРМА почали надходити погрози після зникнення 400 тисяч доларів. Ляльки вуду, розбризкування крові, свинячі голови та навчальні гранати, – для працівників Агентства не шкодували методів та елементів залякування. Тоді настав час власників коштів заперечувати свою причетність.

В органі виконавчої влади вважають, що фінансові заощадження "злодія в законі" могли викрасти їхні опоненти. Ймовірно йдеться про колишніх керівників АРМА, які конфліктували з новою командою.

Наразі правоохоронці розслідують викрадення грошей.