Частина українців, що постраждали в ДТП в Польщі, повернулись додому, – генконсул

Джерело:24 канал
Четверо українців, які постраждали в аварії автобуса поблизу польського Кашице 22 березня, повернулись додому. Ще 5 потерпілих громадян України досі у лікарнях у Польщі.
Про це повідомив генконсул України в Любліні Василь Павлюк в коментарі одному з українських телеканалів. У постраждалих в ДТП, які досі госпіталізовані, – різні види переломів.
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Одна з жінок – у важкому стані. Їй робитимуть операцію 23 березня.
Павлюк закликав українців перед поїздками обов'язково страхуватись, адже лікування в іноземних госпіталях – дуже дороге.