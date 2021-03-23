Частина українців, що постраждали в ДТП в Польщі, повернулись додому, – генконсул

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Джерело:

24 канал

Четверо українців, які постраждали в аварії автобуса поблизу польського Кашице 22 березня, повернулись додому. Ще 5 потерпілих громадян України досі у лікарнях у Польщі.

Про це повідомив генконсул України в Любліні Василь Павлюк в коментарі одному з українських телеканалів. У постраждалих в ДТП, які досі госпіталізовані, – різні види переломів.

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Генконсул закликав страхуватись перед поїздками за кордон

Одна з жінок – у важкому стані. Їй робитимуть операцію 23 березня.

Павлюк закликав українців перед поїздками обов'язково страхуватись, адже лікування в іноземних госпіталях – дуже дороге.

Коротко про ДТП з українцями біля Кашице:

  • Вночі 22 березня пасажирський автобус Вроцлав – Чернівці потрапив у ДТП.
  • Автобус влетів у відбійник, після чого потрапив у кювет.
  • Загинув другий водій автобуса.
  • У салоні автобуса на момент аварії було 10 людей.
  • На початку березня також біля Кашице сталась ще одна аварія з українцями. Тоді загинули 5 людей, десятки – постраждали.