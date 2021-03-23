Частина українців, що постраждали в ДТП в Польщі, повернулись додому, – генконсул
Четверо українців, які постраждали в аварії автобуса поблизу польського Кашице 22 березня, повернулись додому. Ще 5 потерпілих громадян України досі у лікарнях у Польщі.
Джерело:24 канал
Про це повідомив генконсул України в Любліні Василь Павлюк в коментарі одному з українських телеканалів. У постраждалих в ДТП, які досі госпіталізовані, – різні види переломів.
До теми У Польщі прокоментували 2 аварії з українськими автобусами на тій самій ділянці дороги
Генконсул закликав страхуватись перед поїздками за кордон
Одна з жінок – у важкому стані. Їй робитимуть операцію 23 березня.
Павлюк закликав українців перед поїздками обов'язково страхуватись, адже лікування в іноземних госпіталях – дуже дороге.
Коротко про ДТП з українцями біля Кашице:
- Вночі 22 березня пасажирський автобус Вроцлав – Чернівці потрапив у ДТП.
- Автобус влетів у відбійник, після чого потрапив у кювет.
- Загинув другий водій автобуса.
- У салоні автобуса на момент аварії було 10 людей.
- На початку березня також біля Кашице сталась ще одна аварія з українцями. Тоді загинули 5 людей, десятки – постраждали.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter