Пройдемо в новому випуску разом усі 4 стадії прийняття карантину. Саме стільки їх і звалилося на українців у 2020 році.

І якщо заперечення від першого локдауну, гнів від адаптивного та депресію карантину вихідного дня ми вже якось пережили, то попереду ще чекає стадія неминучості підготовлених нових січневих обмежень. Про це – у відеоблозі "Підгорає" на 24 каналі.

До теми Локдаун в Україні: які обмеження діятимуть і що не буде працювати

У січні в Україні буде діяти жорсткий локдаун

З 8 і по 24 січня в Україні таки введуть посилений карантин. І станеться це, як запевняє Степанов, у будь-якому разі. Навіть, якщо всі ми справно носитимемо маску, користуватимемося антисептиком та зберігатимемо дистанцію, а кількість хворих на коронавірус при цьому невпинно знижуватиметься.

Бо що? Бо вже запланували. За словами очільника МОЗ, дуже важливо провести цей жорсткий карантин в січні, тому що в кінці місяця – на початку лютого починається сезонний спалах, зростання кількості хворих на грип.

Якщо уявити, що ми на 3 – 4 тижні заганяємо всіх по домах, і ніхто не виходить навіть з домівок, то взагалі можемо звести до нуля захворюваність на COVID-19. Але це неможливо, зокрема, і в нашій країні,

– пояснив Степанов.

Ну чому неможливо. Якщо до того переліку, що вже в нас є, закрити ще й аптеки, продуктові магазини і зупинити громадський транспорт, то все дуже навіть можливо. Тим більше, що прихильники такої моделі карантину у нас також є.

"Я прихильник повного локдауну з зупинкою громадського транспорту. Бо будь-які обмеження половинчасті не дають тієї користі, на яку ми розраховуємо", – заявив голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев.



Нові карантинні обмеження на січень – лютий 2021 року / Інфографіка 24 каналу

А поки МОЗ та Гетманцев у цій історії відвели собі роль поганих поліцейських, пограти у доброго вирішив Кабмін, який взяв і дозволив усім кафе, барам та ресторанам працювати у новорічну ніч не до 23 і навіть не до 1, а до 7 години ранку.

Чи є вам що сказати на це, міністр Степанов?

В Україні досі не з'явилася вакцина проти COVID-19

От якось так, пане міністре, гуляємо, Кабмін дозволив. Та й взагалі, не засмучуйтеся. Самі ж говорили, що скоро он вже і вакцина буде. Буде ж, міністр Степанов? Бо Європа вже свою партію отримала.

Зверніть увагу! В Італію доставили близько 10 тисяч доз вакцини Pfizer. Такий обсяг розрахований на вакцинування протягом кількох місяців.

Це, звісно, добре, і ми всією душею вболіваємо за Італію, та все ж нас і досі хвилює питання – коли вакцина буде в Україні?

Міністр охорони здоров'я Дмитро Кулеба розповів, що Китай готовий постачати Україні вакцину проти коронавірусу. МЗС України допомагає МОЗу налагоджувати контакти з представниками країни-виробника.

Ну що ж давайте гуглити. Відкриваємо пошуковик і пишемо "МОЗ веде перемовини з Китаєм". І бачимо лише те, що сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Натомість жодних заяв від міністра Степанова. І тут 2 варіанти:

або він озвучив інформацію ще дуже зарано, і все це перебуває на рівні "так, а що у вас є? А, ну класно. А нам дасте?";

або все це поки що – секретна інформація.

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Згідно з національним планом вакцинації, щеплення в Україні мали би стартувати вже у січні 2021 року.

Натомість поки маємо лише чергові роздуми на тему, де, як і за які кошти нам її роздобути. До речі, з цього приводу голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький має деякі пропозиції.

Була пропозиція до уряду – запропонувати виробникам, зокрема, Pfizer, AstraZeneca використовувати для транспортування вакцини по світу українську "Мрію". Наш найпотужніший літак у світі обладнати спеціальним обладнанням для підтримання температури в мінус 70. І за це теж прискорити отримання вакцини,

– зазначив він.

Тобто, це означає, що ми вам літак, ви нам вакцину поза чергою. Питання лише в тому, чи не пізно ми кинулися. Оскільки вже 26 грудня препарат від Pfizer почали розвозити одночасно у всі 27 країн ЄС. І впоралися, на жаль, без нашої "Мрії".