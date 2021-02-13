У 4 областях України обмежили рух на дорогах через негоду

Джерело:Укравтодор
Негода в Україні лютує вже тиждень. Для ефективного очищення доріг від снігу на Волині, Івано-Франківщині та Вінниччині обмежили рух вантажівок. Крім того, на Рівненщині заблокували рух усіх транспортних засобів.
Наразі проїзд на дорогах загального користування забезпечений.
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►Волинська область
►Івано-Фраківська область
►Вінницька область
На дорогах державного значення у Рівненській області запровадили обмеження для всіх видів транспорту, крім спеціалізованої техніки. Все через сильні пориви вітру та утворення переметів.Зверніть увагу! Через негоду 13 лютого низка поїздів затрималася у дорозі. Зокрема поїзд №731 Київ – Запоріжжя вночі запізнився на 2 години. Для 35 його пасажирів, які прямували до аеропорту "Бориспіль", організували додатковий рейс.