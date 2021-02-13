У 4 областях України обмежили рух на дорогах через негоду

Негода в Україні лютує вже тиждень. Для ефективного очищення доріг від снігу на Волині, Івано-Франківщині та Вінниччині обмежили рух вантажівок. Крім того, на Рівненщині заблокували рух усіх транспортних засобів.

Наразі проїзд на дорогах загального користування забезпечений.

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Де обмежили рух вантажівок

►Волинська область

На автомобільній дорозі Т-18-02 Маюничі – Шклинь (ділянка Торчин – Шклинь);

Т-03-02 Піща – Козин (ділянка Володимир-Волинський – Павлівка;

Т-03-05 Нововолинськ – Локачі (ділянка Павлівка – Локачі).

►Івано-Фраківська область

На дорозі Р-24 Татарів – Камянець-Подільський (ділянка Коломия – Городенка);

Р-20 Снятин – Тязів (ділянка Снятин – Городенка).

►Вінницька область

На дорозі М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський (ділянка Жмеринка – Могилів-Подільський);

Т-02-03 Погребище – Турбів – Сквира (ділянка Турбів – Погребище);

Т-02-12 Вінниця – Шпиків – Комаргород (ділянка Тиврів – Шпиків).

На дорогах державного значення у Рівненській області запровадили обмеження для всіх видів транспорту, крім спеціалізованої техніки. Все через сильні пориви вітру та утворення переметів.

поїзд №731 Київ – Запоріжжя вночі запізнився на 2 години. Для 35 його пасажирів, які прямували до аеропорту "Бориспіль", організували додатковий рейс.