У 4 областях України обмежили рух на дорогах через негоду
Негода в Україні лютує вже тиждень. Для ефективного очищення доріг від снігу на Волині, Івано-Франківщині та Вінниччині обмежили рух вантажівок. Крім того, на Рівненщині заблокували рух усіх транспортних засобів.
Джерело:Укравтодор
Наразі проїзд на дорогах загального користування забезпечений.
Читайте також У яких областях України найбільше намело снігу: синоптики показали карту
Де обмежили рух вантажівок
►Волинська область
- На автомобільній дорозі Т-18-02 Маюничі – Шклинь (ділянка Торчин – Шклинь);
- Т-03-02 Піща – Козин (ділянка Володимир-Волинський – Павлівка;
- Т-03-05 Нововолинськ – Локачі (ділянка Павлівка – Локачі).
►Івано-Фраківська область
- На дорозі Р-24 Татарів – Камянець-Подільський (ділянка Коломия – Городенка);
- Р-20 Снятин – Тязів (ділянка Снятин – Городенка).
►Вінницька область
- На дорозі М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський (ділянка Жмеринка – Могилів-Подільський);
- Т-02-03 Погребище – Турбів – Сквира (ділянка Турбів – Погребище);
- Т-02-12 Вінниця – Шпиків – Комаргород (ділянка Тиврів – Шпиків).
На дорогах державного значення у Рівненській області запровадили обмеження для всіх видів транспорту, крім спеціалізованої техніки. Все через сильні пориви вітру та утворення переметів.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter