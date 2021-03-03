У 4 областях України можливі підтоплення: попередження ДСНС

Джерело:ДСНС
Через підняття рівня води слід очікувати підтоплення деяких населених пунктів, розташованих біля річок. Мовиться про Львівську, Волинську, Рівненську й Житомирську області.
Увечері 2 березня Державна служба з надзвичайних ситуації опублікувала у телеграмі попередження про підвищення рівнів води.
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Упродовж 3 – 5 березня рівень води у деяких річках продовжить зростати. Мовиться про:
Вода може вийти з берегів та затопити заплави у Львівській, Волинській, Рівненській та Житомирській областях. Постраждати можуть господарські споруди та сільськогосподарські угіддя у населених пунктах, розташованих біля річок. Особливо в:
Надзвичайники застерегли: рівень небезпеки – жовтий (небезпечні погодні умови, порушення руху транспорту на деяких ділянках доріг).