Через підняття рівня води слід очікувати підтоплення деяких населених пунктів, розташованих біля річок. Мовиться про Львівську, Волинську, Рівненську й Житомирську області.

Увечері 2 березня Державна служба з надзвичайних ситуації опублікувала у телеграмі попередження про підвищення рівнів води.

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Де в Україні можна очікувати паводків 3 – 5 березня

Упродовж 3 – 5 березня рівень води у деяких річках продовжить зростати. Мовиться про:

Басейн Західного Бугу – до 0,7 метра над поточним рівнем води.

Басейн Прип'яті – до 0,7 метра.

Вода може вийти з берегів та затопити заплави у Львівській, Волинській, Рівненській та Житомирській областях. Постраждати можуть господарські споруди та сільськогосподарські угіддя у населених пунктах, розташованих біля річок. Особливо в:

Старовижiвському, Ратнiвському, Маневицькому районах Волинської областi;

Рокитнiвському районі Рiвненської областi;

Ємiльчинському районі Житомирської областi;

місті Червоноград та селах Межиріччя й Селець у Львівській області.

Надзвичайники застерегли: рівень небезпеки – жовтий (небезпечні погодні умови, порушення руху транспорту на деяких ділянках доріг).

Коротко про паводкову ситуацію в Україні

Попри морозну зиму, паводки не оминули Україну. Зокрема, 9 лютого після сильних снігопадів затопило Одесу. А 11 лютого у Закарпатській області через негоду і рясні опади повністю затопило село Великі Лучки.

Голова Національної екологічної ради Олександр Чистяков переконаний, що у 2021 уникнути підтоплення не вдасться, оскільки зима була досить сніжною.