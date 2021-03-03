У 4 областях України можливі підтоплення: попередження ДСНС
Через підняття рівня води слід очікувати підтоплення деяких населених пунктів, розташованих біля річок. Мовиться про Львівську, Волинську, Рівненську й Житомирську області.
Джерело:ДСНС
Увечері 2 березня Державна служба з надзвичайних ситуації опублікувала у телеграмі попередження про підвищення рівнів води.
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Де в Україні можна очікувати паводків 3 – 5 березня
Упродовж 3 – 5 березня рівень води у деяких річках продовжить зростати. Мовиться про:
- Басейн Західного Бугу – до 0,7 метра над поточним рівнем води.
- Басейн Прип'яті – до 0,7 метра.
Вода може вийти з берегів та затопити заплави у Львівській, Волинській, Рівненській та Житомирській областях. Постраждати можуть господарські споруди та сільськогосподарські угіддя у населених пунктах, розташованих біля річок. Особливо в:
- Старовижiвському, Ратнiвському, Маневицькому районах Волинської областi;
- Рокитнiвському районі Рiвненської областi;
- Ємiльчинському районі Житомирської областi;
- місті Червоноград та селах Межиріччя й Селець у Львівській області.
Надзвичайники застерегли: рівень небезпеки – жовтий (небезпечні погодні умови, порушення руху транспорту на деяких ділянках доріг).
Коротко про паводкову ситуацію в Україні
- Попри морозну зиму, паводки не оминули Україну. Зокрема, 9 лютого після сильних снігопадів затопило Одесу. А 11 лютого у Закарпатській області через негоду і рясні опади повністю затопило село Великі Лучки.
- Голова Національної екологічної ради Олександр Чистяков переконаний, що у 2021 уникнути підтоплення не вдасться, оскільки зима була досить сніжною.
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