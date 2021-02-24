380 мільйонів гривень збитків: оголосили підозру експосадовцям Укренерго
За фактом зловживання службовим становищем повідомили про підозру колишнім посадовцям Укренерго. Україна зазнала щонайменше 380 мільйонів гривень збитків на будівництві підстанції для енергопостачання частини Луганщини.
Джерело:Офіс генпрокурора
Мовиться про колишнього начальника департаменту та голову тендерного комітету національної енергетичної компанії "Укренерго". Повідомлення про підозру відбулося за процесуального керівництва Офісу генпрокурора.
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Що з'ясувало слідство
- Посадовці Укренерго умисно створили умови, які призвели до безпідставного відхилення найбільш економічно вигідної пропозиції одного із учасників торгів.
- Мовиться про закупівлю комплексу робіт і послуг за підрядним договором на будівництво підстанції "Кремінська" у Луганській області.
- Ця підстанція є вкрай важливою для забезпечення енергопостачання частини Луганської області. Адже вказаний регіон після початку бойових дій у 2014 році залишився відрізаним від єдиної енергосистеми України. Причина – пошкодження частини високовольтних ліній.
- У підсумку Україна зазнала матеріальних збитків на суму в понад 380 мільйонів гривень. І це матиме важкі наслідки.
- Збитки стали наслідком завищення предмету закупівлі та зайвих витрат для державної компанії "Укренерго".
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- Кримінальне провадження відкрили за статтею про зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.
- Вона передбачає позбавленням волі на строк від 3 до 6 років. Також позбавляють права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Крім того, винна особа має сплатити штрафом від 500 до 1 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8 500 – 17 тисяч гривень).
- Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Головного управлінням Національної поліції України.
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