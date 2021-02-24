За фактом зловживання службовим становищем повідомили про підозру колишнім посадовцям Укренерго. Україна зазнала щонайменше 380 мільйонів гривень збитків на будівництві підстанції для енергопостачання частини Луганщини.

Мовиться про колишнього начальника департаменту та голову тендерного комітету національної енергетичної компанії "Укренерго". Повідомлення про підозру відбулося за процесуального керівництва Офісу генпрокурора. До речі Справа на понад 2 мільйони: у Миколаєві правоохоронці провели масові обшуки у чиновників ЖКГ Що з'ясувало слідство Посадовці Укренерго умисно створили умови, які призвели до безпідставного відхилення найбільш економічно вигідної пропозиції одного із учасників торгів. Мовиться про закупівлю комплексу робіт і послуг за підрядним договором на будівництво підстанції "Кремінська" у Луганській області. Ця підстанція є вкрай важливою для забезпечення енергопостачання частини Луганської області. Адже вказаний регіон після початку бойових дій у 2014 році залишився відрізаним від єдиної енергосистеми України. Причина – пошкодження частини високовольтних ліній. У підсумку Україна зазнала матеріальних збитків на суму в понад 380 мільйонів гривень. І це матиме важкі наслідки. Збитки стали наслідком завищення предмету закупівлі та зайвих витрат для державної компанії "Укренерго". Зверніть увагу ВАКС покарав за хабар суддю на Черкащині: хотів прикрити п'яного водія Деталі порушеної справи Кримінальне провадження відкрили за статтею про зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Вона передбачає позбавленням волі на строк від 3 до 6 років. Також позбавляють права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Крім того, винна особа має сплатити штрафом від 500 до 1 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8 500 – 17 тисяч гривень). Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Головного управлінням Національної поліції України.