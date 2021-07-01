Дівчинка буда єдиною в Україні дитиною з такою хворобою. На жаль, прогерія не підлягає лікуванню.
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Померла дівчинка з рідкісним генетичним захворюванням
Про смерть дівчинки розповіла її мама Діна Химич.
Ірочка померла. Вчора зупинилося її сердечко. Вибач, сонечко, що не змогла цього разу тебе врятувати,
– мовиться в її повідомленні.
В Іринки Химич діагностували рідкісне генетичне захворювання – прогерію Гетчінсона-Гілфорда. Це єдиний зареєстрований в Україні випадок цієї хвороби. Загалом у світі є лише 350 діток з таким синдромом.
Що таке синдром Гетчінсона-ГілфордаПрогерія Гетчінсона-Гілфорда – це рідкісне генетичне дитяче захворювання. Воно призводить до зміни шкіри та внутрішніх органів. Хворобу супроводжують передчасне старіння організму, затримка росту та черепно-лицьові аномалії. На жаль, ліків проти синдрому Гетчінсона-Гілфорда немає.
Коротко про боротьбу дівчинки з прогерією
- Ірина Химич попри важку недугу мала багато захоплень.
- Зокрема, вона малювала картини та виготовляла прикраси.
- Напередодні львівське ательє Lady Di atelier шило хустинки з малюнками дівчинки.
- Так, ательє намагалося допомогти Іринці та її матері у боротьбі з хворобою.
- Життя дитини підтримували за допомогою медикаментів.
- Вінницькі волонтери неодноразово організовували різні благодійні акції, щоб допомогти Іринці.
- Сама дівчинка також до них долучалась. Зокрема, вона малювала картини, які потім продавали на аукціоні.