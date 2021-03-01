32-річна дівчинка, жіноча общага та робоча баба: скандальні сексистські закиди у Верховній Раді

Жінки-політикині часто зустрічаються з цілою низкою перешкод на своєму шляху, адже існує певний стереотип, що "місце жінки на кухні". Верховна Рада – не вийняток, українським депутаткам неодноразово приписували подібні речі.

Про останні гучні сексистські скандали в українському парламенті – читайте в матеріалі.

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"Дівчинка, якій 32 роки"

Так нардеп Сергій Рудик від партії "За майбутнє" висловився про свою колежанку по парламенту Мар'яну Безуглу: "Мене дивує, як і кожного в цьому залі, чого дівчинка, якій 32 роки, яка пропрацювала в системі охорони здоров'я і ні дня не працювала офіційно в цій структурі, закликає нас проголосувати за один із важливих документів, які може багато чого змінити".



Сергій Рудик та Мар'яна Безугла / Колаж 24 каналу

Як покарання, народного обранця мали відсторонити від роботи в Раді на 5 пленарних засідань, втім, політику це зійшло з рук. А сам Рудик не бачить нічого поганого у своїх словах: "Де наклеп, де образа гідності? Поясніть мені?".

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"Рівень жіночої "общаги"

Не менш гучний випадок трапився під час політичного шоу на одному із телеканалів. Спікер української делегації Тристоронньої контактної групи Олексій Арестович дозволив собі принизливі сексистські висловлювання у бік представниці "Європейської солідарності" Ірини Геращенко.

Ви ж до рівня жіночої "общаги" опустилися. Розумієте, так? До ПТУ такого...,

– сказав Олексій Арестович.

На що Геращенко відповіла: "Я не можу, на жаль, перебувати в ефірі, де іде сексизм, і це не зупиняє, на жаль, ні ведучий, ні присутні тут колеги".



Олексій Арестович та Ірина Геращенко / Колаж 24 каналу

"Дівчьонкі-хохотушкі"

Нардепка із фракції "Голос" Інна Совсун розповіла, що неодноразово чула у свій бік подібні висловлювання.

"Коли ми з колежанками прийшли на засідання комітету з питань гуманітарної політики відстоювати свої позиції, то у відповідь на це почули від членів одного з комітету, що прийшли "дівчьонкі-хохотушкі". Це абсолютно неприйнятне формулювання до колег, які разом працюють у парламенті", – пригадала Інна Совсун.



Інна Совсун / Фото з фейсбук-сторінки депутатки

Політикиня впевнена, що будь-які прояви сексизму потрібно відразу присікати: "Не потрібно одразу нападати чи агресивно відповідати, але чітко вказати на межі і пояснити чому це не правильно. І тут мій досвід показує, що якщо спокійно, аргументовано пояснювати, чому так робити не варто, то абсолютна більшість депутатів починають це розуміти і в майбутньому цих речей не роблять".

Законопроєкти проти сексизму

У Верховній Раді наразі зареєстровано кілька законопроєктів проти сексизму. До речі, співавтором одного із них став Олександр Корнієнко, який у 2020 році під час візиту до Миколаєва разом із своїм однопартійцем Давидом Арахамією обговорювали Ірину Алахвердієву та бізнесвумен Тетяну Домбровську.

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Керівниця альянсу "Політична для жінок" Ірина Тишко каже, що найбільше випадків сексизму зустрічали під час виборчої кампанії. Організація пропонувала допомогу, як юридичну, так і психологічну. Втім, стало серйозним викликом те, що в українському законодавстві немає поняття "сексизм". Тому, всі звернення зафіксовані правоохоронцями й судами як справи "про захист честі і гідності та ділової репутації".

Нам дуже важливо, щоб саме поняття "сексизм" внесли в українське законодавство, і воно було сформульовано так, як це пропонує нам європейське законодавство. Це дуже важливо,

– зауважила керівниця "Політична для жінок" Ірина Тишко.

І якщо у Верховній Раді такий законопроєкт ухвалять, тоді жінки зможуть скаржитися за гендерно некоректні вислови до поліції, місцевих органів самоврядування чи навіть уповноваженому з прав людини.