Україна перейде на літній час 28 березня

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Джерело:

Інтерфакс-Україна

У ніч на 28 березня українці перейдуть на літній час. Перевести годинники потрібно буде на годину вперед о 3:00.

Оскільки нормативних документів про скасування цієї норми уряд не ухвалив, переводити стрілки годинника доведеться ще раз. Про це повідомили в Міністерстві економіки.

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Перехід на літній час 28 березня

О 3:00, в ніч з суботи на неділю, 28 березня необхідно буде перевести годинник на одну годину вперед.

Україна, як і раніше, перейде на літній час,
– сказали в пресслужбі міністерства.

Спроба скасувати переведення не вдалася

  • Верховна Рада 3 березня ухвалила у першому читанні законопроєкт про скасування переходу на літній і зимовий час.
  • Аби він вступив у силу і українці більше не переводили годинників, необхідно було проголосувати за нього у другому читанні і вцілому.
  • Втім, законопроєкт "Про обчислення часу в Україні" відправили на повторне друге читання.
  • Востаннє в Україні переводили годинники у 2020 році – уночі з 24 жовтня проти 25 жовтня. Тоді перейшли на зимовий час.
  • Детальніше про переведення годинників читайте у матеріалі 24 каналу за цим посиланням.