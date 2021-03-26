У ніч на 28 березня українці перейдуть на літній час. Перевести годинники потрібно буде на годину вперед о 3:00.

Оскільки нормативних документів про скасування цієї норми уряд не ухвалив, переводити стрілки годинника доведеться ще раз. Про це повідомили в Міністерстві економіки.

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Перехід на літній час 28 березня

О 3:00, в ніч з суботи на неділю, 28 березня необхідно буде перевести годинник на одну годину вперед.

Україна, як і раніше, перейде на літній час,

– сказали в пресслужбі міністерства.

Спроба скасувати переведення не вдалася