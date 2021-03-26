Україна перейде на літній час 28 березня
У ніч на 28 березня українці перейдуть на літній час. Перевести годинники потрібно буде на годину вперед о 3:00.
Джерело:Інтерфакс-Україна
Оскільки нормативних документів про скасування цієї норми уряд не ухвалив, переводити стрілки годинника доведеться ще раз. Про це повідомили в Міністерстві економіки.
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Перехід на літній час 28 березня
О 3:00, в ніч з суботи на неділю, 28 березня необхідно буде перевести годинник на одну годину вперед.
Україна, як і раніше, перейде на літній час,
– сказали в пресслужбі міністерства.
Спроба скасувати переведення не вдалася
- Верховна Рада 3 березня ухвалила у першому читанні законопроєкт про скасування переходу на літній і зимовий час.
- Аби він вступив у силу і українці більше не переводили годинників, необхідно було проголосувати за нього у другому читанні і вцілому.
- Втім, законопроєкт "Про обчислення часу в Україні" відправили на повторне друге читання.
- Востаннє в Україні переводили годинники у 2020 році – уночі з 24 жовтня проти 25 жовтня. Тоді перейшли на зимовий час.
- Детальніше про переведення годинників читайте у матеріалі 24 каналу за цим посиланням.
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