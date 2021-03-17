24 канал зібрав 1 мільйон підписників у Facebook

Сторінка 24 каналу у Facebook перетнула позначку в 1 мільйон фоловерів. Підписники нашої сторніки є одними з найбільш активних у мережі серед сторінок ЗМІ. Читачі найактивніше коментують, лайкають та поширюють наш контент.

Аудиторія 24 каналу у фейсбуці наразі становить 1 мільйон 414 підписників. Досягти позначки в один мільйон вдалося за чотири роки.

Раніше 24 канал став лідером серед читачів у Facebook

Як зростала аудиторія

Фейсбук-сторінка 24 каналу існує з 2010 року. Тоді вона називалася "Телеканал новин 24" і орієнтувалася на контент телеканалу. З 2015 року сторінка стала орієнтуватися на сайт і отримала сучасну лаконічну назву – 24 канал.

Стрімкий ріст сторінки 24 каналу почався у 2017 році: тоді фоловерів було вже понад 400 тисяч.

Значно додалося людей і в час пандемії: у січні 2020 року з 750 тисяч фоловерів, кількість зросла до 800. Далі крок за кроком кількість підписників стала зростати до 900 тисяч. До бажаної цифри – 1 мільйона – вдалося дійти поступовими кроками від кінця 2020 року.



Як зростала аудиторія 24 каналу на фейсбуці / Скриншот

Як написав діджитал-директор 24 каналу Денис Зеленов, мільйон на фейсбуці – був однією із топ-мрій життя. Однак втілилася вона непросто.

Мільйон підписників на фб давався нам дуже складно. Це було щось містично-недосяжне. Вітаю нашу команду, яка щодня працює і досягає крутезних результатів. У нас ще все попереду!

– написав Денис Зеленов.

А ще радимо: слідкуйте за 24 каналом і в інших соцмережах.

Показник взаємодії у соцмережі

За результатами дослідження " Центру контент-аналізу ", 24 канал має найбільший показник взаємодій у соцмережах. Медіабренд опинився на другому місці опісля "Української правди", яка очолила рейтинг.



Рейтинг взаємодії зі сторінками ЗМІ у фейсбуці / Інфографіка 24 каналу