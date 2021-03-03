24 канал – один з найпопулярніших новинних сайтів України

Джерело:24 канал
Вчергове 24 канал потрапив до ТОПу найпопулярніших сайтів України. У лютому наше видання зберегло лідерські позиції, зібравши більш ніж 7,9 мільйона унікальних користувачів.
Охоплення сайту у лютому 2021 року становило 29%. Про це свідчить рейтинг компанії Gemius Україна.
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Видання зібрало 7 911 000 унікальних користувачів, посівши 2 сходинку у рейтингу найпопулярніших новинних сайтів України.
Рейтинг популярності серед новинних ЗМІ / Скриншот із сайту Gemius
У загальному рейтингу сайтів (не лише новинних) медіа на 11 позиції.Важливо! Крім того, 24 канал посів першу сходинку у рейтингу новинних ЗМІ, які найактивніше взаємодіють з користувачами мережі. Протягом лютого відбулося понад 2,6 мільйона взаємодій.
Рейтинг популярності інтернет-ресурсів в Україні / Скриншот із сайту Gemius
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