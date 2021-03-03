24 канал – один з найпопулярніших новинних сайтів України
Вчергове 24 канал потрапив до ТОПу найпопулярніших сайтів України. У лютому наше видання зберегло лідерські позиції, зібравши більш ніж 7,9 мільйона унікальних користувачів.
Джерело:24 канал
Охоплення сайту у лютому 2021 року становило 29%. Про це свідчить рейтинг компанії Gemius Україна.
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24 канал – знову серед лідерів
Видання зібрало 7 911 000 унікальних користувачів, посівши 2 сходинку у рейтингу найпопулярніших новинних сайтів України.
Рейтинг популярності серед новинних ЗМІ / Скриншот із сайту Gemius
У загальному рейтингу сайтів (не лише новинних) медіа на 11 позиції.
Рейтинг популярності інтернет-ресурсів в Україні / Скриншот із сайту Gemius
Результати попередніх рейтингів
- 24 канал вже не вперше очолює рейтинг популярності. Наприклад, а у жовтні 2020 року медіа очолило рейтинг Gemius. А у грудні 2020 року ресурс посів 2 позицію серед новинних ЗМІ.
- Крім того, видання стало найрейтинговішим інтернет-ЗМІ України у листопаді 2017 року.
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