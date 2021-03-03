24 канал став найпопулярнішим серед українських ЗМІ у фейсбуці за взаємодією з аудиторією. Читачі найактивніше коментують, лайкають та поширюють наші новини. Протягом лютого рівень такої взаємодії сягнув 2,6 мільйона.

Бренд 24 каналу продовжує займати лідерські позиції, зокрема щодо роботи зі соцмережами. Про це свідчать дані сервісу CrowdTangle.

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Взаємодія 24 каналу з користувачами

Протягом лютого 2021 року з медіа взаємодіяли 2,66 мільйона користувачів. Цей показник є найбільший серед усіх новинних ЗМІ України.

Хто ще потрапив у топ-5

ТСН – 2,45 мільйона взаємодій;

"Радіо Свобода" – 921,66;

"Обозреватель" – 846,90;

"Громадське" – 619,24.

Зростання кількості підписників

Щодо кількості підписників у фейсбуці, то у 24 каналу їх наразі 987,59 тисячі. Тут видання посідає 3 сходинку після ТСН та "РБК-Україна".

Однак протягом лютого на фейсбук каналу підписалися ще 93,6 тисячі користувачів, тобто відбулося зростання на понад 10%. Цей показник також є найбільшим серед усіх новинних медіа країни.



24 канал став лідером по взаємодії з користувачами мережі / Скриншот зі сайту CrowdTangle

Зверніть увагу! За результатами дослідження " Центру контент-аналізу ", 24 канал має найбільший показник взаємодій у соцмережах. Медіабренд опинився на другій сходинці та впритул наблизився до "Української правди", яка очолила рейтинг.

Хто ще не з нами, запрошуємо долучитися до фейсбуку 24 каналу.