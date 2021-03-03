24 канал став лідером серед читачів у Facebook
24 канал став найпопулярнішим серед українських ЗМІ у фейсбуці за взаємодією з аудиторією. Читачі найактивніше коментують, лайкають та поширюють наші новини. Протягом лютого рівень такої взаємодії сягнув 2,6 мільйона.
Джерело:24 канал
Бренд 24 каналу продовжує займати лідерські позиції, зокрема щодо роботи зі соцмережами. Про це свідчать дані сервісу CrowdTangle.
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Взаємодія 24 каналу з користувачами
Протягом лютого 2021 року з медіа взаємодіяли 2,66 мільйона користувачів. Цей показник є найбільший серед усіх новинних ЗМІ України.
Хто ще потрапив у топ-5
- ТСН – 2,45 мільйона взаємодій;
- "Радіо Свобода" – 921,66;
- "Обозреватель" – 846,90;
- "Громадське" – 619,24.
Зростання кількості підписників
Щодо кількості підписників у фейсбуці, то у 24 каналу їх наразі 987,59 тисячі. Тут видання посідає 3 сходинку після ТСН та "РБК-Україна".
Однак протягом лютого на фейсбук каналу підписалися ще 93,6 тисячі користувачів, тобто відбулося зростання на понад 10%. Цей показник також є найбільшим серед усіх новинних медіа країни.
24 канал став лідером по взаємодії з користувачами мережі / Скриншот зі сайту CrowdTangle
Хто ще не з нами, запрошуємо долучитися до фейсбуку 24 каналу.
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