24 канал – знову один з найпопулярніших новинних сайтів України: рейтинг
Вкотре 24 канал потрапив до рейтингу топ-10 найпопулярніших сайтів України. У грудні видання не втратило лідерські позиції та зібрало понад 7,8 мільйона унікальних користувачів.
24 канал – знову у лідерах
Так, у грудні 2020 року охоплення сайту становило 31,84%. Про це свідчить рейтинг компанії Gemius Україна, повідомляє 24 канал.
До речі 24 канал – найпопулярніший новинний сайт України: рейтинг
Головна редакторка сайту Ольга Консевич зазначила, що 2020 рік став переломним для редакції. Вона наголосила, що нам вдалося не тільки правильно організувати роботу у команді, а й відшліфувати впізнаваний редакційний стиль, покращити подачу новин. Мовиться про структуру, прогресивний підхід до оформлення інфографіки, наповнення соцмереж.
Я б навіть сказала, що команда 24tv.ua започаткувала моду на якісну пояснювальну журналістику. Часто чуємо від колег, що на нас рівняються. А оцінка незалежних ГО та аналітиків, таких як IМІ чи Центру контент-аналізу, тільки це підтверджує. Ми закінчили 2020 рік у топ-10 найвідвідуваніших сайтів та впродовж року неодноразово очолювали рейтинги Gemius та TNS.
– додала редакторка.
За словами Консевич, довіра аудиторії, рекламодавців (24 канал запустив низку маркетплейсів та спільних проєктів з відомими брендами), незалежних експертів показали, що формула "користь для аудиторії + можливості технологій" – працює.
Рейтинг популярності українських сайтів / Інфографіка 24 каналу
Лідерські позиції 24 каналу раніше
Зауважимо, 24 канал вже не вперше потрапляє на лідерські сходинки рейтингу популярності. Наприклад, видання стало найрейтинговішим інтернет-ЗМІ України у листопаді 2017 року. Крім того, медіа очолило рейтинг у жовтні 2020 року. Також 24 канал посідав другі та треті місця.
24 канал у соцмережах
- За фейсбук-сторінкою 24 каналу стежать понад 926 тисяч користувачів.
- Ютуб-канал – 836 тисяч підписників;
- Інстаграм-сторінка – майже 69 тисяч підписників;
- Телеграм-канал – 21,7 тисячі людей.
- сторінка у твіттері – 62,3 тисячі читачів.
Хто потрапив до рейтингу новинних сайтів
- ТСН,
- 24 канал,
- "РБК-Україна",
- УНІАН,
- "Новое время".
До десятки найпопулярніших новинних сайтів також потрапили "Українська правда", "Гордон" та інші.
Найпопулярніші новинні сайти України за грудень / Скриншот із сайту Gemius
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