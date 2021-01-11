Вкотре 24 канал потрапив до рейтингу топ-10 найпопулярніших сайтів України. У грудні видання не втратило лідерські позиції та зібрало понад 7,8 мільйона унікальних користувачів.

24 канал – знову у лідерах

Так, у грудні 2020 року охоплення сайту становило 31,84%. Про це свідчить рейтинг компанії Gemius Україна, повідомляє 24 канал.

До речі 24 канал – найпопулярніший новинний сайт України: рейтинг

Головна редакторка сайту Ольга Консевич зазначила, що 2020 рік став переломним для редакції. Вона наголосила, що нам вдалося не тільки правильно організувати роботу у команді, а й відшліфувати впізнаваний редакційний стиль, покращити подачу новин. Мовиться про структуру, прогресивний підхід до оформлення інфографіки, наповнення соцмереж.

Я б навіть сказала, що команда 24tv.ua започаткувала моду на якісну пояснювальну журналістику. Часто чуємо від колег, що на нас рівняються. А оцінка незалежних ГО та аналітиків, таких як IМІ чи Центру контент-аналізу, тільки це підтверджує. Ми закінчили 2020 рік у топ-10 найвідвідуваніших сайтів та впродовж року неодноразово очолювали рейтинги Gemius та TNS.

– додала редакторка.

За словами Консевич, довіра аудиторії, рекламодавців (24 канал запустив низку маркетплейсів та спільних проєктів з відомими брендами), незалежних експертів показали, що формула "користь для аудиторії + можливості технологій" – працює.



Рейтинг популярності українських сайтів / Інфографіка 24 каналу

Лідерські позиції 24 каналу раніше

Зауважимо, 24 канал вже не вперше потрапляє на лідерські сходинки рейтингу популярності. Наприклад, видання стало найрейтинговішим інтернет-ЗМІ України у листопаді 2017 року. Крім того, медіа очолило рейтинг у жовтні 2020 року. Також 24 канал посідав другі та треті місця.

Зверніть увагу! Крім рейтингу популярності, у грудні 2020 року, 24 канал був одним з лідерів серед впливовості медіа. Зокрема, дослідження "Центру контент-аналізу" показало, що бренд є найвпливовішим у соцмережах.

24 канал у соцмережах

За фейсбук-сторінкою 24 каналу стежать понад 926 тисяч користувачів.

Ютуб-канал – 836 тисяч підписників;

Інстаграм-сторінка – майже 69 тисяч підписників;

Телеграм-канал – 21,7 тисячі людей.

сторінка у твіттері – 62,3 тисячі читачів.

Хто потрапив до рейтингу новинних сайтів

ТСН, 24 канал, "РБК-Україна", УНІАН, "Новое время".

До десятки найпопулярніших новинних сайтів також потрапили "Українська правда", "Гордон" та інші.



Найпопулярніші новинні сайти України за грудень / Скриншот із сайту Gemius