Карантин наречених не лякає: у 2021 році в Україні очікують весільний бум

Весільні організатори прогнозували, що 2021 рік стане роком відкриття у весільній сфері. Річ у тім, що пари втомились відтягувати святкування через карантині обмеження. Хоч і в невеликій компанії, але відсвяткувати налаштовані рішуче.

Більшість популярних дат в новому році уже заброньовано, а підрядники розписані на пів року вперед. Скільки коштує організувати весілля в умовах карантину та чи змінились ціни – читайте далі у матеріалі.

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За словами весільних організаторів, запити щодо бронювання весіль надходять чи не щодня. Зізналися, ціни довелось трішки підняти, адже 2020 рік був не щедрим на роботу.

Весільна сфера завжди рухається вперед. Не зважаючи на карантин, ціни підіймаються. Розуміємо, що всім важко, але якщо підіймається ціна на бензин та продукти, то і наша росте, – пояснила фотографиня Ірина Гойнік.



Наречені вже не можуть відтягувати весілля / Фото happyukraine

Орієнтовні ціни на весільні послуги

Ведучий – 300 – 1000 доларів.

– 300 – 1000 доларів. Фотограф – 200 – 1000 доларів.

– 200 – 1000 доларів. Відеограф – щонайменше 20 тисяч гривень.

– щонайменше 20 тисяч гривень. Музиканти – 300 – 500 доларів.

– 300 – 500 доларів. Ресторан – від 1000 гривень за людину.

– від 1000 гривень за людину. Декоратори – щонайменше 15 тисяч гривень.

Однак ні ціни, ні карантин наречених не лякають.

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Що кажуть у РАЦСах

У центрах реєстрації шлюбів розповіли, що заяв на одруження за січень надійшло втричі більше, ніж у 2020 році.

Вже зараз є на кілька днів вперед попередній запис. В нас є карантині обмеження, всі повинні бути в масках, також є обмеження кількості гостей – 10 – 15,

– розповіла керівниця Вінницького відділу ДРАЦС Юлія Романенко.

Підрядники зауважили, що пари стали більш прогресивними. Відтепер замість гучних гулянь обирають невеликі вечірки. Організатори порадили не відтягувати із вибором дати проведення, адже найкращі – бронюють ще за рік.