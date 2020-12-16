У 2021 році ПЦУ може визнати ще декілька помісних православних церков
Загалом ще 2 – 4 помісні православні церкви світу можуть визнати Православну церкву України. За прогнозами митрополита Переяславського і Вишневського ПЦУ Олександра Драбинка, це станеться вже у 2021 році.
Драбинко зазначив, що зараз ПЦУ йде "колосальними темпами". Про це митрополит сказав в інтерв'ю Obozrevatel TV.
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Він нагадав, що за 2 роки ПЦУ отримала визнання чотирьох помісних церков.
Ми йдемо колосальними темпами, у порівнянні з тим, як подібні процеси відбувалися у становленні інших православних помісних церков. Для прикладу, російська церква очікувала свого визнання як автокефалії, незалежності від Константинополя, 141 рік,
– наголосив Драбинко.
Митрополит пояснив, що такий прогноз базується на інформації, що надходить з інших помісних церков. Водночас він не став називати конкретні церкви.
"Принаймні, про три помісні церкви у мене є дуже хороша інформація. Їх нині стримує виключно брудна дипломатія Москви, котра, завдяки фінансам і іншим політичним чинникам, не дозволяє їм зробити певні кроки з визнання Православної церкви України", – сказав митрополит.
Станом на сьогодні Православну церкву України визнали чотири помісні церкви: Православна церква Еллади, Православна церква Кіпру, Олександрійський та Константинопольський патріарх.
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