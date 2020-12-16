Загалом ще 2 – 4 помісні православні церкви світу можуть визнати Православну церкву України. За прогнозами митрополита Переяславського і Вишневського ПЦУ Олександра Драбинка, це станеться вже у 2021 році.

Драбинко зазначив, що зараз ПЦУ йде "колосальними темпами". Про це митрополит сказав в інтерв'ю Obozrevatel TV.

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Він нагадав, що за 2 роки ПЦУ отримала визнання чотирьох помісних церков.

Ми йдемо колосальними темпами, у порівнянні з тим, як подібні процеси відбувалися у становленні інших православних помісних церков. Для прикладу, російська церква очікувала свого визнання як автокефалії, незалежності від Константинополя, 141 рік,

– наголосив Драбинко.

Митрополит пояснив, що такий прогноз базується на інформації, що надходить з інших помісних церков. Водночас він не став називати конкретні церкви.

"Принаймні, про три помісні церкви у мене є дуже хороша інформація. Їх нині стримує виключно брудна дипломатія Москви, котра, завдяки фінансам і іншим політичним чинникам, не дозволяє їм зробити певні кроки з визнання Православної церкви України", – сказав митрополит.

Зверніть увагу! 15 грудня 2020 року ПЦУ відзначила другу річницю свого створення. Станом на грудень 2020 року Православну церкву України визнали 4 помісні церкви: Православна церква Еллади, Православна церква Кіпру, Олександрійський та Константинопольський патріарх.

Станом на сьогодні Православну церкву України визнали чотири помісні церкви: Православна церква Еллади, Православна церква Кіпру, Олександрійський та Константинопольський патріарх.