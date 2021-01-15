У Міністерстві оборони України оголосили, що 2021 рік буде роком євроатлантичної трансформації. У кожної країни, яка інтегрується у ЄС, настає момент, коли зовнішньополітичні питання перетворюються на завдання внутрішньої політики. Так сталось і з Україною.

Саме тому у відомстві запевнили, що визначились зі своїм напрямом роботи у 2021 році. Про це заявили на сайті відомства.

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"Для реалізації внутрішніх реформ ми орієнтуємось на стандарти НАТО, оскільки вони є найкращими у військовій сфері", – запевнили у міністерстві.

Тому рішенням розширеної колегії Міністерства оборони України, яка відбулась 22 грудня 2020 року, 2021 рік оголошено роком Євроатлантичної трансформації,

– зазначив міністр оборони Андрій Таран.

Як працюватимуть над системою

У Міністерстві оборони та Збройних Силах України відбудуться трансформаційні процеси. Згодом можна буде побачити інтегровану оборонну інституцію євроатлантичного типу – це буде результатом усіх процесів.

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Щоб система оборонного менеджменту була неупередженою та ефективною, до участі запросили представників: