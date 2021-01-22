У 2020 році понад 5 тисяч осіб притягнули за корупцію: дані НАЗК
До Єдиного державного реєстру у 2020 році внесли 5 131 особи. Вони вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.
Працівники Національного агентства з питань запобігання корупції опрацювали 13 142 судових рішень, надісланих Державною судовою адміністрацією України. Про це повідомила пресслужба НАЗК на фейсбук-сторінці.
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Скільки осіб у Реєстрі корупціонерів
До Реєстру корупціонерів внесли відомості щодо 5 131 особи, зокрема:
- 993 особи притягнули до кримінальної відповідальності;
- 4001 особа – до адміністративної відповідальності;
- на 116 осіб накладено дисциплінарні стягнення.
Чому притягували до кримінальної відповідальності
До кримінальної відповідальності найчастіше притягували до відповідальності за:
► пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі, тобто пропозицію хабаря – 604 особи;
► декларування неправдивої інформації – 116 осіб;
► зловживання впливом – 89 осіб.
Адміністративна відповідальність
Водночас до адміністративної відповідальності притягували за:
- несвоєчасне подання декларації – 3 742 осіб;
- неповідомлення про наявність в особи реального конфлікту інтересів – 165 осіб.
Дисциплінарна відповідальність
До дисциплінарної відповідальності найчастіше притягували за:
► порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів – на 31 особу;
► порушення обмежень щодо використання службових повноважень та одержання неправомірної вигоди або подарунка – 24 осіб;
► несвоєчасне подання декларації – 17 осіб.
З Реєстру корупціонерів упродовж 2020 року вилучили 21 особу.
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