До Єдиного державного реєстру у 2020 році внесли 5 131 особи. Вони вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

Працівники Національного агентства з питань запобігання корупції опрацювали 13 142 судових рішень, надісланих Державною судовою адміністрацією України. Про це повідомила пресслужба НАЗК на фейсбук-сторінці. Важливо Хто допоможе заповнити е-декларації: НАЗК розробило мапу уповноважених Скільки осіб у Реєстрі корупціонерів До Реєстру корупціонерів внесли відомості щодо 5 131 особи, зокрема: 993 особи притягнули до кримінальної відповідальності;

4001 особа – до адміністративної відповідальності;

на 116 осіб накладено дисциплінарні стягнення. Чому притягували до кримінальної відповідальності До кримінальної відповідальності найчастіше притягували до відповідальності за: ► пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі, тобто пропозицію хабаря – 604 особи;

► декларування неправдивої інформації – 116 осіб;

► зловживання впливом – 89 осіб. Адміністративна відповідальність Водночас до адміністративної відповідальності притягували за: несвоєчасне подання декларації – 3 742 осіб;

неповідомлення про наявність в особи реального конфлікту інтересів – 165 осіб. Зауважимо! Найчастіше як до кримінальної, так і до адміністративної відповідальності притягувалися депутати місцевих рад, посадовці Національної поліції та державні службовці. Дисциплінарна відповідальність До дисциплінарної відповідальності найчастіше притягували за: ► порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів – на 31 особу;

► порушення обмежень щодо використання службових повноважень та одержання неправомірної вигоди або подарунка – 24 осіб;

► несвоєчасне подання декларації – 17 осіб. З Реєстру корупціонерів упродовж 2020 року вилучили 21 особу.