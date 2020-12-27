Катастрофічне забруднення води: у 2020 році в океани потрапило понад 1,5 мільярда масок
Пандемія COVID-19 може спричинити сплеск забруднення океану. Адже відтепер до пластикових відходів додалися одноразові маски та латексні рукавички.
У 2020 році в океани потрапило понад 1,5 мільярда масок. Про це повідомила група з охорони морського середовища Oceans Asia.
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Відстежування масок біля берега
Фахівці Oceans Asia відстежували кількість масок, які прибивало до берега віддаленого острова на південь від Гонконгу. Це почали робити ще з початку пандемії.
Приблизно через 6 тижнів після того, як COVID-19 дістався до Гонконгу, в кінці лютого, ми почали знаходити багато масок,
– розповів представник Oceans Asia.
За його словами, до пандемії COVID-19 маски не знаходили.
Чим загрожують маски
Маски роблять з поліпропілену – тонких волокон пластика. Як пояснили в організації, предмети розпадаються на частини в воді та крихітні шматочки пластику можуть залишатися в океані упродовж сотень років. Вони загрожують безпеці риб і навіть забруднюють повітря.
Забруднення океану: коротко
- Ще до початку пандемії занепокоєння природоохоронців викликав щорічний вилов 14 мільйонів тонн пластику, кількість якого на 2018 рік підрахували в ООН.
- Згідно з дослідженнями UN Environment, в Середземне море щороку потрапляє 570 тисяч тонн пластику.
- Великі частини цього матеріалу забруднюють дику природу, загрожують безпеці та якості харчових продуктів, здоров'ю людей. Мікропластик може бути їжею для багатьох морських тварин – вони їдять пластикове сміття або можуть заплутатися в ньому.
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