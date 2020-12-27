Пандемія COVID-19 може спричинити сплеск забруднення океану. Адже відтепер до пластикових відходів додалися одноразові маски та латексні рукавички.

У 2020 році в океани потрапило понад 1,5 мільярда масок. Про це повідомила група з охорони морського середовища Oceans Asia.

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Відстежування масок біля берега

Фахівці Oceans Asia відстежували кількість масок, які прибивало до берега віддаленого острова на південь від Гонконгу. Це почали робити ще з початку пандемії.

Приблизно через 6 тижнів після того, як COVID-19 дістався до Гонконгу, в кінці лютого, ми почали знаходити багато масок,

– розповів представник Oceans Asia.

За його словами, до пандемії COVID-19 маски не знаходили.

Чим загрожують маски

Маски роблять з поліпропілену – тонких волокон пластика. Як пояснили в організації, предмети розпадаються на частини в воді та крихітні шматочки пластику можуть залишатися в океані упродовж сотень років. Вони загрожують безпеці риб і навіть забруднюють повітря.

Зазначимо! З 52 мільярдів масок, виготовлених у всьому світі у 2020 році, приблизно 1,56 мільярда потраплять в океани. Це від 4680 до 6240 тонн.

Забруднення океану: коротко