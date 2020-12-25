Володимир Зеленський підсумовуючи рік, який минає, назвав його одним із найскладніших у житті українців. Серед викликів 2020 року – збиття літака МАУ 8 січня та епідемія коронавірусу, яка досі триває.

Про підсумки 2020 року та найбільші його складнощі Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю "Фокусу".

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Вважаю, що це один із найскладніших років для кожного українця. Викликів багато,

– зазначив президент.

Авіакатастрофа літака МАУ під Тегераном

За його словами, робота в режимі хардкору почалася з Ірану, коли 8 січня там збили український літак. Для команди Зеленського ця трагедія була "потужним ударом під дих".

"Нам потрібно було бути реальною державою, а не просто якимись хлопцями чи дівчатами, які займаються своєю роботою на посадах. Ми мали бути державниками", – пояснив глава держави.

Та додав, що Україні потрібно було швидко дістати визнання іранської сторони, що вони справді стріляли в літак і збили його ракетою. Цього вдалося досягти.

Після цього почалася епідемія коронавірусу.

"У всьому світі ніхто нічого не розумів, що це таке, куди бігти, що робити", – пригадав Зеленський.

Президент зазначив, що тоді діяли інтуїтивно і професіоналами в цьому питанні стали лише тому, що "мало спали і дуже багато працювали".

Глава держави додав, що першу хвилю коронавірусу вдалося "збити", однак стало зрозуміло, що в країні немає системної медицини.

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Очікування від 2021 року

Зеленський розповів, яким цей рік буде для українців та для нього особисто.

Для мене він буде таким самим, як 2020, можливо, навіть важчим. Для людей, думаю, буде легше,

– вважає президент.

Мовляв, з коронавірусом вже навчилися боротися. Крім того, 2021 – рік 30-річчя української незалежності. Також глава держави додав, що економічно також буде легше.

Зверніть увагу! Українці мають переважно негативні очікування щодо розвитку соціально-економічної ситуації в країні у 2021 році. Крім того, не вірять люди у мир на Донбасі наступного року.