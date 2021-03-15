У 2014 році ЗСУ могли взяти під контроль аеродроми в Криму, – генерал Назаров

Українська армія під час окупації Росією Криму у 2014 році планувала взяти під контроль і утримувати кримські аеродроми, а також інші стратегічні об'єкти. Однак цей план скасували.

Про це заявив перший заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних сил України Віктор Назаров.

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Назаров про можливості України у 2014 році

Генерал був у складі військової делегації на півострів. За його словами, тоді задуми передбачали силове втручання України в Криму.

Ми розуміли, що завдання складне і навряд чи може бути виконано на 100%. Проте взяти під контроль ключові аеродроми, ключові об'єкти, як потім було на Донбасі, було реально,

– зазначив Назаров.

Він додав, що досі аналізує ситуацію і робить висновок, що це завдання було реальним. Назаров уточнив, українська сторона була готова не лише чинити опір, але й застосовувати його.

Як все тоді відбувалося

Генерал розповів, що тоді затвердили підготовку сил та засобів.

"Перший ешелон – це були високомобільні десантні війська. Вони мали з декількох аеродромів – Дніпро, Львів, Озерне, завантажитися на Іл-76 і АН-26," – пригадав Назаров.

Літакам поставили завдання "злетіти", і вони почали рухатися по вказаному маршруту на аеродроми. Вертольоти мали доставити командування сухопутних військ.

За словами генерала, підрозділи повинні були прибути на аеродроми, наближені до Криму: Кульбакіно Миколаївської області, Мелітополь, Херсон. Звідти вони мали перекидатися на територію Криму, на аеродроми Саки, Бельбек, Кіровськ, Джанкой.

І другий ешелон – сухопутний – мав рухатися по перешийку, брати їх під контроль.

План скасували

Назаров наголосив, що відповідний план на початку березня 2014 року розглядали ЗСУ. Однак пізніше його скасував начальник генштабу Михайло Куцин.

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