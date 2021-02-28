У 2014 році УПЦ МП прикривала окупацію Криму – розслідування

Окупація Криму у 2014 році відбувалася під прикриттям Московського патріархату. Все почалося із привезення на півострів християнських святинь "Дари волхвів", які зберігаються в Греції.

У січні 2014 року Росія привезла святині до Криму. Разом з ними прилетіла група росіян, яка провела переговори з тоді ще спікером парламенту Криму Володимиром Константиновим та маловідомим у 2014 році проросійським політиком Сергієм Аксьоновим.

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Акцію оплатив російський олігарх

"Дари волхвів" 24 січня того ж року привезли до Києва під патронатом Російської православної церкви. Оплачував акцію російський православний олігарх Костянтин Малофєєв.



Костянтин Малофеєв / Фото TASS

"Ми принесли сюди чесні "Дари Волхвів" благочестивому народу України по благословінню святійшого патріарха Московського та всієї Русі Кирила", – зазначив настоятель монастиря святого Павла, архімандрит Парфеній.

Охороною керував Ігор Гіркін – полковник ГРУ. Він використовував псевдонім Стрєлков. До Криму везти "Дари волхвів" не збиралися, однак плани змінили за день.

Святійший патріарх Московський і Всієї Русі Кирило наполіг, щоб у маршрут принесення чесних "Дарів Волхвів" сюди, в межах російської церкви, обов'язково був включений Крим – Сімферополь і Севастополь,

– пояснив насельник монастиря святого Павла, монах Никодим.

Склад делегації

У складі делегації, окрім Гіркіна та Малофєєва, були:

депутат Держдуми Росії Олег Лебедєв;

ексдепутат Держдуми Росії Дмитро Саблін. Також він був сенатором Ради Федерації, заступником глави російської організації "Бойове братство", який пізніше став співзасновником руху "Антимайдан" у Росії.

Влітку 2014 року міністерство внутрішніх справ України відкрило на Малофєєва кримінальне провадження за підозрою в створенні воєнізованих або збройних формувань.

Власник реліквії, завезеної на півострів, настоятель афонського монастиря святого Павла ігумен Парфеній, також був залучений в акції. Вже через 4 роки представники УПЦ МП використовували авторитет Парфенія для вкидання негативних меседжів щодо української автокефалії.

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Російські військові розташовувались у храмах

Засновниця "Центру релігійної безпеки" Тетяна Деркач підтвердила, що російські військові дійсно розташовувалися в храмах, де зберігали свою зброю. А коли відбувалося захоплення українських військових частин, то росіяни брали із собою священників, які вмовляли військових ЗСУ "не воювати проти братів".

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Релігієзнавець Дмитро Горєвой зауважив, що Костянтин Малофєєв і зараз продовжує політичну діяльність під прикриттям РПЦ, просуваючи відновлення нібито історичної Росії.