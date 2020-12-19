Щороку у Житомирському лісництві купують до 200 тисяч дерев до зимових свят. У 2020 році на продаж виростили ялинки висотою від 1 до 3,5 метра. Придбати новорічні дерева можна у спеціалізованих точках продажу або ж безпосередньо у лісництві.

Коштуватимуть деякі ялинки від 100 до 400 гривень. Водночас вони матимуть штрих-код, який можна буде перевірити на спеціальному сайті. Детальніше про ялинки у регіонах України – у сюжеті 24 каналу.

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Лісники розповіли, щоб виростити одну з ялинок – треба приблизно 6 років. Адже за 3 роки дерево виростає лише на 1,5 метра. За словами головного лісничого Житомирського лісового господарства Сергія Дубницького, на Одній з ділянок виберуть приблизно 50% ялинок, на їх місця посадять нові.

Також він розповів про відповідні нумерації бирок на деревах. Відповідні номери, за інформацією Сергія Дубницького, повторюються, на кожному підприємстві вони свої.



За 3 роки дерево виростає лише на 1,5 метра / Скриншот з відео

Ялинковий ринок у Харкові

На ялинковому ринку у Харкові максимальна ціна за дерево становить 500 гривень. Проте дехто з покупців скаржиться й на такі ціни.

Водночас в центрі міста вартість ялинки удвічі більша. Деякі пенсіонери розповіли, що хочеться купити нормальне новорічне дерево, однак пенсія не дозволяє. "Ціна у 300 гривень мене влаштовує", – розповів один із чоловіків, який обирав ялинку.



У Харкові ціна за дерево становить 500 гривень / Скриншот з відео

Ціна ялинок у Львові

Натомість ціна штучного дерева удвічі більша та залежить від матеріалу. Вона може коливатися від 2 до 12 тисяч гривень. Серед фаворитів покупців – змішана та лита.

Люди почали дбати про екологію і перейшли на штучні ялинки. Мішана ялинка може бути дешевша, а може – пишніша. Лита ялинка зроблена не з такого пишного матеріалу, а коли ялинка мішана – лише має пишніший вигляд,

– розповів продавець ялинок Роман.

За його словами, якщо ялинка повністю лита, то вона буде дорожча, адже її краще зберігати.

Новорічні дерева на Херсонщині

Є й інша альтернатива новорічного дерева – ялинка у горщику. Останні 5 років відповідний варіант обирає для себе Оксана Архипова з Херсонщини. За традицією перед Новим роком жінка їде до місцевого розсадника за деревцем.

За одну з ялинок жінка заплатила 200 гривень. Навесні вона пересадить хвойну рослину з горщика на подвір'я свого будинку. На ньому водночас вже росте 5 вічнозелених дерев, які жителька Херсонщини придбала у попередні роки.

"У кого є можливість посадити у себе ялинку – садіть. Не вирубуйте ліс, зберігайте його", – сказала жителька міста Олешки Оксана Архипова.



Є й інша альтернатива новорічного дерева / Скриншот з відео