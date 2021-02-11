Працівники Офісу генерального прокурора 11 лютого повідомили про підозру у недбалому ставленні до служби двом військовим. Правоохоронці стверджують, що через їхні дії під час вибухів на артилерійському складі у Сватовому на Луганщині було знищено військове майно.

Як стверджують слідчі, військовим інкримінують недбале ставлення до служби, вчинене в умовах особливого періоду, яке призвело до тяжких наслідків.

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За даними слідства, військовослужбовці порушили керівні документи та розташували ввірені їм підрозділі біля складу ракетно-артилерійського озброєння сектору "А".

18 мільйонів шкоди

Правоохоронці також кажуть, що підозрювані мали забезпечити розміщення бойової техніки згідно з нормативно встановленими відстанями, але не зробили цього.

Також військові нібито не облаштували капоніри та окопи для безпечного збереження снарядів та захисту їх від ураження.



Через вибухи снарядів у Сватовому була знищена військова техніка / Фото Офісу генерального прокурора

Внаслідок цього стало можливим знищення ввіреної їм військової техніки під час пожежі на території об’єднаного складу ракетно-артилерійського озброєння у Сватовому, що призвело до детонації боєприпасів. Державі заподіяно понад 18 мільйонів гривень майнової шкоди,

– зазначили в Офісі генпрокурора.

Якщо провину військових визнає суд, їм загрожує від 5 до 8 років ув'язнення.

Причини пожежі та вибухів у Сватовому досі залишаються невідомими. Їх намагаються встановити детективи ДБР.

29 жовтня 2015 у Сватовому Луганської області почали вибухати боєприпаси на складах Міноборони, після чого в приміщеннях розгорілась масштабна пожежа. Внаслідок вибухів загинуло четверо осіб: серед них троє військових та один цивільний