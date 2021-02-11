Двох військових судитимуть за знищення майна під час вибухів у Сватовому: фото
Працівники Офісу генерального прокурора 11 лютого повідомили про підозру у недбалому ставленні до служби двом військовим. Правоохоронці стверджують, що через їхні дії під час вибухів на артилерійському складі у Сватовому на Луганщині було знищено військове майно.
Джерело:Офіс Генерального прокурора
Як стверджують слідчі, військовим інкримінують недбале ставлення до служби, вчинене в умовах особливого періоду, яке призвело до тяжких наслідків.
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18 мільйонів шкоди
Правоохоронці також кажуть, що підозрювані мали забезпечити розміщення бойової техніки згідно з нормативно встановленими відстанями, але не зробили цього.
Також військові нібито не облаштували капоніри та окопи для безпечного збереження снарядів та захисту їх від ураження.
Через вибухи снарядів у Сватовому була знищена військова техніка / Фото Офісу генерального прокурора
Внаслідок цього стало можливим знищення ввіреної їм військової техніки під час пожежі на території об’єднаного складу ракетно-артилерійського озброєння у Сватовому, що призвело до детонації боєприпасів. Державі заподіяно понад 18 мільйонів гривень майнової шкоди,
– зазначили в Офісі генпрокурора.
Якщо провину військових визнає суд, їм загрожує від 5 до 8 років ув'язнення.
Причини пожежі та вибухів у Сватовому досі залишаються невідомими. Їх намагаються встановити детективи ДБР.
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