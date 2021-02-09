Бойко чи Разумков: хто може дати бій Зеленському у другому турів виборів президента

9 лютого 2021 , 16:24
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Якби найближчим часом відбувся другий тур президентських виборів, перемогу здобув би чинний президент Володимир Зеленський. Щоправда, значну конкуренцію йому можуть скласти спікер Ради Дмитро Разумков і один із лідерів ОПЗЖ Юрій Бойко.

Про це свідчать результати опитування від Центру Разумкова. Дослідження проводили з 29 січня по 3 лютого.

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Якби у списку були лише Володимир Зеленський і Петро Порошенко

  • Володимир Зеленський – 54%
  • Петро Порошенко – 46%

Якби до списку увійшли Юрій Бойко та Володимир Зеленський

  • Юрій Бойко – 42%
  • Володимир Зеленський – 58%

Якби до другого тури вийшли Володимир Зеленський і Дмитро Разумков

  • Володимир Зеленський – 60,1%
  • Дмитро Разумков – 39,9%

Якби був вибір між Юрієм Бойком і Дмитром Разумковим

  • Юрій Бойко – 42,4%
  • Дмитро Разумков – 57,6%

Якби у першому перемогли Петро Порошенко та Дмитро Разумков

  • Петро Порошенко – 45,2%
  • Дмитро Разумков – 54,8

Якби у другому турі брали участь Юрій Бойко та Петро Порошенко

  • Юрій Бойко – 45,8%
  • Петро Порошенко – 54,2

Зауважимо, у всіх випадках це голоси тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором.

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Докладніше про вищезазначене опитування

  • Його проводили методом інтерв'ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів.
  • Загалом опитали 2019 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком окупованих Криму та Донбасу.
  • Вибірка репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками.
  • Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.