Бойко чи Разумков: хто може дати бій Зеленському у другому турів виборів президента

Якби найближчим часом відбувся другий тур президентських виборів, перемогу здобув би чинний президент Володимир Зеленський. Щоправда, значну конкуренцію йому можуть скласти спікер Ради Дмитро Разумков і один із лідерів ОПЗЖ Юрій Бойко.
Про це свідчать результати опитування від Центру Разумкова. Дослідження проводили з 29 січня по 3 лютого.
Важливо Оновлений президентський рейтинг: скільки українців готові голосувати за Зеленського
Зауважимо, у всіх випадках це голоси тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором.
Зверніть увагу Разумков очолив рейтинг довіри до політиків: на якому місці Зеленський