Бойко чи Разумков: хто може дати бій Зеленському у другому турів виборів президента
Якби найближчим часом відбувся другий тур президентських виборів, перемогу здобув би чинний президент Володимир Зеленський. Щоправда, значну конкуренцію йому можуть скласти спікер Ради Дмитро Разумков і один із лідерів ОПЗЖ Юрій Бойко.
Про це свідчать результати опитування від Центру Разумкова. Дослідження проводили з 29 січня по 3 лютого.
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Другий тур виборів президента: кому віддають перевагу українці
Якби у списку були лише Володимир Зеленський і Петро Порошенко
- Володимир Зеленський – 54%
- Петро Порошенко – 46%
Якби до списку увійшли Юрій Бойко та Володимир Зеленський
- Юрій Бойко – 42%
- Володимир Зеленський – 58%
Якби до другого тури вийшли Володимир Зеленський і Дмитро Разумков
- Володимир Зеленський – 60,1%
- Дмитро Разумков – 39,9%
Якби був вибір між Юрієм Бойком і Дмитром Разумковим
- Юрій Бойко – 42,4%
- Дмитро Разумков – 57,6%
Якби у першому перемогли Петро Порошенко та Дмитро Разумков
- Петро Порошенко – 45,2%
- Дмитро Разумков – 54,8
Якби у другому турі брали участь Юрій Бойко та Петро Порошенко
- Юрій Бойко – 45,8%
- Петро Порошенко – 54,2
Зауважимо, у всіх випадках це голоси тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором.
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Докладніше про вищезазначене опитування
- Його проводили методом інтерв'ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів.
- Загалом опитали 2019 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком окупованих Криму та Донбасу.
- Вибірка репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками.
- Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.
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