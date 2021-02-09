Якби найближчим часом відбувся другий тур президентських виборів, перемогу здобув би чинний президент Володимир Зеленський. Щоправда, значну конкуренцію йому можуть скласти спікер Ради Дмитро Разумков і один із лідерів ОПЗЖ Юрій Бойко.

Про це свідчать результати опитування від Центру Разумкова. Дослідження проводили з 29 січня по 3 лютого. Важливо Оновлений президентський рейтинг: скільки українців готові голосувати за Зеленського

Другий тур виборів президента: кому віддають перевагу українці

Якби у списку були лише Володимир Зеленський і Петро Порошенко

Володимир Зеленський – 54% Петро Порошенко – 46% Якби до списку увійшли Юрій Бойко та Володимир Зеленський

Юрій Бойко – 42% Володимир Зеленський – 58% Якби до другого тури вийшли Володимир Зеленський і Дмитро Разумков

Володимир Зеленський – 60,1% Дмитро Разумков – 39,9% Якби був вибір між Юрієм Бойком і Дмитром Разумковим

Юрій Бойко – 42,4% Дмитро Разумков – 57,6% Якби у першому перемогли Петро Порошенко та Дмитро Разумков

Петро Порошенко – 45,2%

Дмитро Разумков – 54,8

Якби у другому турі брали участь Юрій Бойко та Петро Порошенко

Юрій Бойко – 45,8% Петро Порошенко – 54,2 Зауважимо, у всіх випадках це голоси тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором. Зверніть увагу Разумков очолив рейтинг довіри до політиків: на якому місці Зеленський

Докладніше про вищезазначене опитування