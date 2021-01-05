Скільки парафій перейшли до ПЦУ за 2 роки після Томосу: що гальмує процес
2 роки тому, 5 січня 2019 року, Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію об’єднаної Православної церкви України. А наступного дня відбулася передача документу. Відтоді до ПЦУ приєдналися понад 600 парафій Московського патріархату.
Перехід парафій: які процеси відбувалися в 2020 році
Як розповіли у пресслужбі Православної церви України у коментарі 24 каналу, упродовж першого року після отримання Томосу до них приєдналися приблизно 600 парафій. А в 2020 році ця кількість стала набагато меншою – перейшли лише 5 парафій.
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Серед причин уповільнення переходу у ПЦУ називають епідемію коронавірусу, перешкоджання з боку місцевої влади та Російської православної церкви:
- місцеві чиновники призупиняли або затягували реєстрацію;
- переходи не реєструють інколи в обласних адміністраціях,
- практично щодо кожної парафії, яка перейшла з УПЦ МП, є відповідні позови в судах,
- на кошти донорів у населеному пункті будують для прихильників Московського Патріархату нове приміщення, виплачують грошове утримання та надають матеріальну допомогу найбільш активним прихильникам РПЦ.
Переходи відбуваються поодиноко по кожній області. І дуже часто ми цього навіть не афішуємо для того, щоб не було протистоянь. Оскільки є намагання налякати інших, показати, що ось, якщо ви перейдете, ми будемо вам чинити спротив,
– підкреслили у Православній церкві України.
Тут додали, що перешкоджає процесу і той факт, що безпідставно протягом понад 1,5 року блокується виконання закону частині, що вимагає від релігійних організацій вказувати в своїй назві належність до іншої релігійної організації, керівний центр якої розташовується в країні-агресорі. Тобто має бути не Українська православна церква Московського патріархату, а Російська православна церква в Україні.
Які саме парафії перейшли в 2020 році
За даними переліку релігійних організації, мовиться про:
- село Мусіївка Дніпропетровської області;
- село Галинівка Волинської області;
- село Борисів, Хмельницької області;
- село Кореща, Полтавської області;
- село Гринцява, Івано-Франківська область.
ПЦУ залишається найбільшою за чисельністю організацією України
- Станом на сьогодні Помісна Українська Православна Церква складається з 44 єпархій, які в Україні об’єднують понад 7 тисяч парафій, а також приблизно 80 чоловічих і жіночих монастирів.
- Соціологічні дослідження показують, що до православного віросповідання в Україні належать за різними оцінками від 65 до понад 75% опитаних.
- В усіх регіонах, окрім Сходу, число прихильників ПЦУ істотно переважає кількість послідовників Московського Патріархату – навіть там, де чинні парафії ПЦУ перебувають у меншості.
- Стабільно великим є число тих, хто декларує себе «просто православними». Особливо багато таких - на сході та півдні України – понад половина від усіх православних.
Водночас щодо тих парафій у діаспорі, які належали до УПЦ КП і не бажають втрачати єдність з ПЦУ, ми з літа 2019 року перебуваємо у процесі багатостороннього діалогу, відбулося кілька зустрічей на цю тему за участю представників Вікаріату в Америці, Вселенського Патріархату та ПЦУ. Спільними зусиллями ми шукаємо таку форму, яка задовольнить усі сторони,
– констатували в ПЦУ.
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Коротко про створення ПЦУ
- Православну церкву України створили 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі у Києві.
- Її предстоятель митрополит Епіфаній отримав Томос про автокефалію 6 січня 2019 року.
- Офіційне визнання ПЦУ можна порівняти із визнанням однієї держави іншою, оскільки цей процес – тривалий.
- Наразі ПЦУ визнали лише 4 церкви. Останньою після Вселенського Патріархату, Церкви Греції та Олександрійського Патріархату стала Кіпрська церква.
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