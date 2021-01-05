2 роки тому, 5 січня 2019 року, Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію об’єднаної Православної церкви України. А наступного дня відбулася передача документу. Відтоді до ПЦУ приєдналися понад 600 парафій Московського патріархату.

Перехід парафій: які процеси відбувалися в 2020 році

Як розповіли у пресслужбі Православної церви України у коментарі 24 каналу, упродовж першого року після отримання Томосу до них приєдналися приблизно 600 парафій. А в 2020 році ця кількість стала набагато меншою – перейшли лише 5 парафій.

До теми Річниця Томосу: 2 роки тому Варфоломій підписав грамоту про автокефалію ПЦУ

Серед причин уповільнення переходу у ПЦУ називають епідемію коронавірусу, перешкоджання з боку місцевої влади та Російської православної церкви:

місцеві чиновники призупиняли або затягували реєстрацію;

переходи не реєструють інколи в обласних адміністраціях,

практично щодо кожної парафії, яка перейшла з УПЦ МП, є відповідні позови в судах,

на кошти донорів у населеному пункті будують для прихильників Московського Патріархату нове приміщення, виплачують грошове утримання та надають матеріальну допомогу найбільш активним прихильникам РПЦ.

Переходи відбуваються поодиноко по кожній області. І дуже часто ми цього навіть не афішуємо для того, щоб не було протистоянь. Оскільки є намагання налякати інших, показати, що ось, якщо ви перейдете, ми будемо вам чинити спротив,

– підкреслили у Православній церкві України.

Тут додали, що перешкоджає процесу і той факт, що безпідставно протягом понад 1,5 року блокується виконання закону частині, що вимагає від релігійних організацій вказувати в своїй назві належність до іншої релігійної організації, керівний центр якої розташовується в країні-агресорі. Тобто має бути не Українська православна церква Московського патріархату, а Російська православна церква в Україні.

Які саме парафії перейшли в 2020 році

За даними переліку релігійних організації, мовиться про:

село Мусіївка Дніпропетровської області;

село Галинівка Волинської області;

село Борисів, Хмельницької області;

село Кореща, Полтавської області;

село Гринцява, Івано-Франківська область.

ПЦУ залишається найбільшою за чисельністю організацією України

Станом на сьогодні Помісна Українська Православна Церква складається з 44 єпархій, які в Україні об’єднують понад 7 тисяч парафій, а також приблизно 80 чоловічих і жіночих монастирів.

Соціологічні дослідження показують, що до православного віросповідання в Україні належать за різними оцінками від 65 до понад 75% опитаних.

В усіх регіонах, окрім Сходу, число прихильників ПЦУ істотно переважає кількість послідовників Московського Патріархату – навіть там, де чинні парафії ПЦУ перебувають у меншості.

Стабільно великим є число тих, хто декларує себе «просто православними». Особливо багато таких - на сході та півдні України – понад половина від усіх православних.

Водночас щодо тих парафій у діаспорі, які належали до УПЦ КП і не бажають втрачати єдність з ПЦУ, ми з літа 2019 року перебуваємо у процесі багатостороннього діалогу, відбулося кілька зустрічей на цю тему за участю представників Вікаріату в Америці, Вселенського Патріархату та ПЦУ. Спільними зусиллями ми шукаємо таку форму, яка задовольнить усі сторони,

– констатували в ПЦУ.

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Коротко про створення ПЦУ