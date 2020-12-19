Кабінет Міністрів запровадив нові карантинні обмеження в Україні. Вони почнуть діяти вже з 19 грудня 2020 року на всій території нашої країни.

Нові обмеження мають на меті стримати стрімке поширення коронавірусу. Про це повідомляє Урядовий портал.

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Нові обмеження забороняють

Проведення в закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) за участі дітей з більш ніж однієї групи чи класу та за присутності відвідувачів.

масових заходів (вистав, свят, концертів) за участі дітей з більш ніж однієї групи чи класу та за присутності відвідувачів. Відвідування закладів освіти, у яких на самоізоляції перебуватимуть понад 50% учнів та персоналу;

Роботу навчальних закладів з групами, у яких понад 20 людей. Винятки зроблять лише для дитячих садків, закладів позашкільної та спеціалізованої освіти.

Допуск людей без захисних масок у громадський транспорт . За таке порушення каратимуть штрафом у розмірі 3400 – 5100 гривень.

. За таке порушення каратимуть штрафом у розмірі 3400 – 5100 гривень. Проведення в розважальних закладах та закладах громадського харчування святкових заходів, бенкетів, майстер-класів, публічних подій.

та закладах громадського харчування святкових заходів, бенкетів, майстер-класів, публічних подій. Приймання відвідувачів у музеях, на виставках, в галереях тощо, якщо в залах присутні більше однієї особи на 10 квадратних метрів.

тощо, якщо в залах присутні більше однієї особи на 10 квадратних метрів. Роботу закладів громадського харчування з 23:00 до 7:00 (крім доставки та замовлень на винос). Проведення розрахункових операцій припиняється після 22:00.

(крім доставки та замовлень на винос). Проведення розрахункових операцій припиняється після 22:00. Роботу спортивних залів та фітнес-центрів за умови, що у них не дотримуються правила: 1 людина на 20 квадратних метрів.

за умови, що у них не дотримуються правила: 1 людина на 20 квадратних метрів. Роботу закладів з розміщення (виняток зроблять лише для готелів, реабілітаційних центрів для людей з інвалідністю, санаторно-курортних закладів).

(виняток зроблять лише для готелів, реабілітаційних центрів для людей з інвалідністю, санаторно-курортних закладів). Релігійні заходи : в приміщенні за умови присутності більше однієї особи на 5 квадратних метрів; на відкритому повітрі за умови недотримання дистанції 1,5 метра між присутніми.

: в приміщенні за умови присутності більше однієї особи на 5 квадратних метрів; на відкритому повітрі за умови недотримання дистанції 1,5 метра між присутніми. Перетин кордону для іноземців, які не мають страхового полісу.

Зверніть увагу! У ніч новорічну ніч, тобто з 31 грудня на 1 січня, ресторани та кафе можуть працювати до 01:00.

Водночас продовжують діяти обмеження, які уряд запровадив раніше. 10 грудня прем'єр-міністр Денис Шмигаль оголосив про продовження загальнонаціонального карантину в Україні до 28 лютого 2021 року. У цей період на всій території України діятимуть обмеження помаранчевої зони.

Обмеження помаранчевої зони: головне

На концертах, спортивних, релігійних та інших заходах можуть перебувати до 20 людей. Вони повинні дотримуватися дистанції – 1,5 метра.

У спортзалах та фітнес-центрах кількість відвідувачів не повинна перевищувати 1 людину на 20 квадратних метрів.

У кінотеатрах та театрах зали можуть бути заповнені не більше ніж на половину. У транспорті кількість місць обмежується сидячими.

Заборонена робота дискотек і нічних клубів. Заборонена робота закладів розміщення, крім тих, які надають соціальні послуги.

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Яка зараз ситуація з COVID-19 в Україні

В Україні продовжує скорочуватися динаміка захворюваності коронавірусною хворобою. За добу 18 грудня в Україні підтвердили 12 630 нових випадків COVID-19.

Станом на 18 грудня в Україні захворіли на коронавірус 944 381 людина. З них одужали 561 222 людини. Померли 16 256 інфікованих.



В Україні діятимуть нові карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу