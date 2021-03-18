На спробу Росії легалізувати окупацію Криму в ООН синхронно відповіли 19 держав

Джерело:МЗС України
Росія 17 березня провела неформальне засідання в ООН за формулою Арріа, яке використала для проштовхування брехливих заяв про окупацію Криму. На такі провокації ніхто не повівся, тож Україна й ще 18 держав з 3 континентів виступили зі спільною заявою проти Росії.
Свою заяву держави-підписанти розпочали з засудження порушень Росією прав людини й нарощенням військової присутності в окупованому Криму.
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Ми рішуче відкидаємо спробу анексії Росією Автономної Республіки Крим і міста Севастополя. Дії Росії викликають занепокоєння на глобальному рівні й суперечать міжнародному праву,
– мовиться в заяві.
Держави, які її підписали, наголосили, що влаштований Росією захід має єдину мету – спотворити уявлення про реальну ситуацію на окупованих територіях.
"Якби Росія справді була зацікавлена у покращенні розуміння ситуації в Криму, вона б дозволила представникам ООН, ОБСЄ, Ради Європи й інших міжнародних організацій безперешкодний доступ до Криму", – наголосили підписанти заяви.
У резулятивній частині 19 держав вкотре наголосили, що підтримують суверенітет і територіальну цілісність України й закликали Росію негайно припинити окупацію.
Крім України, підписантами спільної заяви стали ще 18 держав-членів ООН з трьох континентів: